Ediția din acest an a celei mai dure competiții de hard enduro din lume, Red Bull Romaniacs, a lăsat urme adânci nu doar în clasamente, ci și pe corpurile competitorilor. Dincolo de spectacolul de pe Bulevardul Corneliu Coposu și de peisajele de vis din munți, raliul s-a dovedit a fi un test de supraviețuire extremă.

Potrivit datelor oficiale furnizate de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Călin Boar:

„Ca urmare a evenimentului Red Bull Romaniacs, s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe un număr de 16 motocicliști străini. În urma investigațiilor medicale efectuate, doi pacienți au necesitat internare în cadrul Secției Clinice de Neurochirurgie. Starea acestora este stabilă, iar în prezent beneficiază de monitorizare și tratament de specialitate.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Red Bull Romaniacs și-a cerut din nou tributul: 16 concurenți au ajuns la spital. „Puteai să mori în orice clipă” — VIDEO

Infernul din traseu prin ochii unui debutant: „Puteai să mori la orice oră”

Sergiu Goia, un participant înscris la clasa Adventure care nu provine din lumea enduro-ului profesionist, a relatat fără perdea prin ce coșmar a trecut de-a lungul celor patru zile de concurs. Cu un buget de aproximativ 5.000 de euro strâns cu ajutorul sponsorilor și al cunoscuților, fără o motocicletă complet echipată corespunzător și fără echipament de protecție ideal (mărturisind că a mers fără genunchiere și armură completă), Sergiu a descris competiția drept o luptă pe viață și pe moarte:

„Prima zi am tras mai tare, eram puțin inconștient, dar pe parcurs mi-am dat seama ce concurs e asta și despre ce e vorba. Adică să tragi pentru un loc bun și să n-ai motor echipat, să n-ai nici tot echipamentul potrivit… e riscant, destul de riscant. Adică puteai să mori la orice oră, din orice clipă, puteai să mori un pic, un derapaj sau ceva, intrai în copac. Nu știu dacă mai trăiai la 80-90 la oră.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Red Bull Romaniacs și-a cerut din nou tributul: 16 concurenți au ajuns la spital. „Puteai să mori în orice clipă” — VIDEO 2

Incidentele și capcanele traseului

Pe parcursul zilelor de concurs, debutantul s-a lovit de realitatea dură a traseului, confruntându-se cu zone prost alese și incidente care i-au pus viața în pericol:

,,Prima zi am tras mai tare și eram puțin inconștient. La un moment dat am intrat printr-un zid, m-am lovit rău la nas și am strâmbat roata din față. Când vezi că vin oameni pe contrasens pe traseu și realizezi la ce riscuri ești expus la 80-90 la oră, îți dai seama că nu e o joacă – puteai să mori în orice clipă.

A doua zi a fost o zi enorm de grea, atât fizic, cât și psihic. Am aflat că un concurent a rămas paralizat pe viață exact într-o zonă unde și eu mă lovisem la cap; m-am pus în pielea lui și mi-au dat lacrimile. M-a bătut gândul să renunț, pentru că oboseala te aduce la capătul puterilor.

A treia zi a fost mult mai frumoasă și mai ușoară din punct de vedere al traseului. Am văzut peisaje de neimaginat, drumuri forestiere printre munți și sate pitorești, care reușesc să îți rămână în memorie pentru totdeauna, deși oboseala începea să își spună cu adevărat cuvântul.” a declarat acesta.

,,Motorul a căzut peste mine și m-am lovit grav”

,,În ultima zi, aproape de final, în Gura Râului, pe o coborâre cu bolovani, am luat un bolovan cu roata din spate și m-a aruncat. Motorul a căzut peste mine și m-am lovit grav la genunchi. Credeam că mi-am rupt picioarele, dar cu mult ambiție am reușit să trag de mine și să ajung cu bine la finiș.” a mărturisit concurentul.

În ciuda traumelor, a epuizării și a faptului că a concurat cu un buget limitat și un echipament minimalist, Sergiu a reușit să termine pe un onorant loc 14 din 40 la categoria sa. Privind în urmă, el oferă un avertisment clar viitorilor participanți:

„Sfatul meu este să nu te înscrii la concursul ăsta decât dacă ești pregătit financiar și ești pe deplin conștient că te bagi într-un război. Nu e o plimbare, nu e un concurs de pace; e o bătălie imensă unde îți asumi riscuri extreme, de la accidentări grave până la tot ce este mai rău.”

Deși recunoaște profesionalismul organizatorilor și promptitudinea echipajelor SMURD de pe traseu, experiența rămâne un test de limită al corpului și al psihicului.

Rezistență dusă la extrem: „Totul sau nimic”

Dincolo de poveștile din linia de amatori, imaginile și clipurile surprinse și publicate de cunoscutul tattoo artist Ovidiu Popârțan au adus în fața publicului o altă dovadă a determinării ieșite din comun care caracterizează această competiție. Distribuind materiale foto și video de la eveniment, Ovidiu a transmis un mesaj de apreciere pentru organizatori și pentru rideri:

„O nouă ediție epică Red Bull Romaniacs! Felicitări Andy Fazekas și Martin! Iată un tip care a dovedit forță și determinare pentru a termina cursa după ce și-a dislocat umărul de 3 ori! Este totul sau nimic!”