Pe scurt: Un reactor de la Cernavodă e oprit, iar România apelează la energie din Ucraina prin intermediul Moldovei. Ce înseamnă asta pentru factura românilor.

Nuclearelectrica a început să achiziționeze energie electrică din Ucraina, cu sprijinul companiei de stat Energocom din Republica Moldova, pentru a compensa deficitul de producție apărut după oprirea planificată a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, potrivit Adevărul.

Compania a anunțat că importul de energie din Ucraina va fi folosit pentru acoperirea deficitului generat de scoaterea din funcțiune a Unității 1, aflată în program de oprire planificată. Prin această soluție, Nuclearelectrica urmărește reducerea presiunii asupra pieței de energie și asigurarea continuității alimentării cu electricitate.

Achiziția se face cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie al Republicii Moldova, în baza colaborării dezvoltate între cele două companii în ultimii ani. Nuclearelectrica și Energocom au semnat în 2023 un Memorandum de Înțelegere privind consolidarea rezilienței energetice și acordarea de sprijin reciproc, document care a pus bazele unei cooperări strategice între România și Republica Moldova în domeniul energiei.

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Unitatea 1 de la Cernavodă are o putere instalată de aproximativ 700 MW și, împreună cu Unitatea 2, asigură în mod obișnuit între 18% și 20% din producția de energie electrică a României. Oprirea temporară a unuia dintre reactoare reduce semnificativ producția internă de energie, motiv pentru care operatorul a apelat la importuri pentru a acoperi necesarul și a limita efectele asupra pieței.

Situația de la Cernavodă a mai generat probleme și în această vară. La finalul lunii iulie, ambele reactoare ale centralei au fost oprite, situație în care premierul Bolojan a cerut românilor să reducă seara consumul de curent. Anterior, în mai 2026, centrala fusese oprită complet, iar România a fost nevoită să importe energie la prețuri record.

De această dată, prin recurgerea la energie din Ucraina, prin intermediul Energocom, Nuclearelectrica încearcă să evite un scenariu similar și să mențină echilibrul Sistemului Energetic Național pe perioada opririi programate a Unității 1.