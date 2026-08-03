Polițiștii sibieni au continuat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere în perioada 31 iulie – 2 august 2026, iar în urma controalelor au fost constatate 14 infracțiuni la regimul circulației.

Bilanțul controalelor din weekend

Totodată, oamenii legii au reținut 31 de permise de conducere, dintre care șase pentru conducere sub influența alcoolului și unul pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h. De asemenea, au fost retrase 42 de certificate de înmatriculare și au fost aplicate peste 729 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 165.000 de lei. Dintre sancțiuni, 113 au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză, iar 88 pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Cazul șoferului din Brateiu

Printre cazurile constatate de polițiști s-a numărat și cel din 2 august, în jurul orei 12:00, când un echipaj rutier a oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Principală din localitatea Brateiu. La volan se afla un bărbat în vârstă de 32 de ani, din localitate.

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În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Pe numele bărbatului, polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Tot în acest interval, doi șoferi din Sibiu și Șelimbăr au fost prinși băuți la volan — detalii despre cele două cazuri.