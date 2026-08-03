Sportiva de la CSS Sibiu, Anastasia Băcilă a doborât cinci recorduri naționale la Campionatul Național Under 17 de la Cluj-Napoca.

Un lot de 21 de sportivi ai Clubului Sportiv Școlar Sibiu și ai C.S. Societatea de Patinaj Sibiu a concurat în perioada 28 iulie – 2 august 2026, la Campionatul Național de Patinaj Viteză pe Role – Probe și Poliatlon, desfășurat la Cluj-Napoca.

La categoria U17 feminin, Anastasia Băcilă a avut un parcurs perfect și a câștigat probele de 500 m, 1000 m, 1500 m și 3000 m, iar la final s-a impus și în clasamentul general al poliatlonului. Fiecare succes a fost însoțit de un nou record național, bilanțul final fiind impresionant: cinci locuri I și cinci recorduri naționale!

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Prin această evoluție, Anastasia și-a reconfirmat statutul de mare promisiune a patinajului românesc, iar în iarnă va ținti medalii la marile competiții mondiale ale juniorilori.

Elisa Baghiu și Mario Barbu, vicecampioni naționali

Elisa Anna Baghiu a confirmat progresul evident din ultimele luni și la categoria U 19 feminin, sportiva a ocupat locul al II-lea în toate cele patru probe ( 500 m, 1000 m, 1500 m și 3000 m) și a încheiat competiția pe locul al II-lea în clasamentul general, devenind vicecampioană națională.

La U 15 masculin, Mario David Barbu a obținut trei clasări pe locul al II-lea, un loc al III-lea în proba de 1500 m și locul al II-lea la general, devenind vicecampion național. Performanța lui Mario are o semnificație aparte, după ce, cu o săptămână înaintea campionatului, sportivul se confrunta cu o întindere musculară, o răceală puternică și sinuzită, iar participarea sa era incertă.

Ștefania Dorobanțu a urcat de două ori pe podium la U 17 feminin, cu locul al III-lea la 500 m și 1000 m. A ocupat locul al IV-lea în celelalte două probe și în clasamentul general.

Petru Ștefan Hărăbală a încheiat pe locul al VI-lea în clasamentul general al categoriei U 17 masculin, cu două locuri IV, un loc V și un loc VIII în probe. Petru rămâne campionul național al sezonului de iarnă și unul dintre sportivii importanți ai lotului sibian.

Maria Hadasa Stanciu a ocupat locul al V-lea în clasamentul general la Junior C feminin. Problemele medicale din ultima lună de pregătire au împiedicat-o să-și arate valoarea reală, dar promite mut pentru următoarele competiții.

Inge Bichler a încheiat pe locul al VI-lea la general în categoria U 13 feminin, iar progresul tehnic și evoluția constantă o recomandă drept una dintre sportivele care pot deveni favorite în sezonul de iarnă.

Lorena Antonia Bandalea s-a clasat pe locul al IX-lea la general. O accidentare suferită la bicicletă a scos-o din forma sportivă optimă înaintea campionatului, însă seriozitatea și puterea sa de muncă rămân puncte importante pentru revenirea din sezonul următor.

Victoria Gâtă a ocupat locul al XIII-lea în clasamentul general la U 13 Feminin și a arătat perseverență și un progres tehnic vizibil.

Tania Maria Fălămaș a încheiat pe locul al XII-lea la general la U 15 feminin, cu timpi net superiori celor din sezonul de vară precedent, fiind printre sportivele cu cel mai evident progres din echipă.

Ana Olivia Țîrlea s-a clasat pe locul al XIII-lea la general, dar sportiva se află pe o traiectorie ascendentă și are premise reale de creștere.

Ruxandra Maria Buțiu a obținut medalia de bronz în dificila probă de 1500 m și locul al XIV-lea la general. Cu o zi înainte, Ruxandra fusese foarte aproape de o altă medalie dacă nu cădea în proba de 1000 m .

Veronica Rus a ocupat locul al XVI-lea în clasamentul general la U15 Feminin, iar în următoarea etapă de pregătire va pune accent pe dezvoltarea forței, pentru ca sportiva să-și poată valorifica mai bine potențialul.

Miriam Fălămaș a demonstrat un progres tehnic important la U13 Feminin. Nu a putut fi inclusă în clasamentul general al poliatlonului din cauza unei descalificări în cea de-a doua probă de 1000 m, dar crește de la un sezon la altul.

Ecaterina Frățilă a ocupat locul al XI-lea în clasamentul general la U11 feminin, la a doua competiție de acest nivel și a arătat o îmbunătățire evidentă față de sezonul anterior.

Amalia Elena Sima a încheiat toate cele patru curse pe locul al V-lea la U11 feminin. În ciuda taliei înalte pentru vârsta sa, Amalia are o tehnică foarte bună și și-a îmbunătățit considerabil timpii față de anul trecut.

Raul Târnea a ocupat locul al VIII-lea în clasamentul general la U11 Masculin. La cea de-a doua sa competiție, Raul a arătat curaj și o atitudine care îl recomandă drept un sportiv de perspectivă.

Nicolle Comșa a cucerit o medalie de bronz în probele de 100 m și a încheiat pe locul al IV-lea în clasamentul general la U9 Feminin. Supranumită cu afecțiune „Piticul atomic”, Nicolle a impresionat prin energie și curaj la prima sa competiție națională.

Sânziana Popa, mezina echipei și una dintre cele mai tehnice sportive ale categoriei sale, a ocupat locul al VI-lea la general. În ultima cursă de 300 m a suferit o căzătură care a îndepărtat-o de medalia de bronz, dar anunță sezon viitor cu perspective foarte bune.

Sofia Voina și Mara Reguș, junioare U19 și proaspete studente, au revenit la startul Campionatului Național. Sofia, studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport, și Mara, care studiază în Olanda, au obținut clasări în primele șapte poziții

S-au ratat trei competiții naționale din lipsă de fonduri

Rezultatele de la Cluj sunt și mai prețioase în contextul în care, pe parcursul verii, echipa sibiană nu a putut participa la alte trei competiții naționale din lipsă de fonduri. Mai multe starturi ar fi însemnat experiență suplimentară, ritm competițional și probabil, rezultate și mai bune. Chiar și în aceste condiții, sportivii au demonstrat că pregătirea desfășurată în cadrul planificării sportive a fost eficientă și că Sibiul rămâne unul dintre centrele valoroase ale patinajului viteză din România.

Sezonul internațional de iarnă bate la ușă

După o scurtă vacanță de două săptămâni, lotul sibian pregătit de antrenoarea Cristina Andrei va începe pregătirea pentru sezonul de iarnă, unul care se anunță extrem de solicitant.

Calendarul va include competiții internaționale, etape de Cupă Mondială și Campionatul Mondial de Juniori. Anastasia Băcilă are obiective ambițioase la cel mai înalt nivel, iar alți doi-trei juniori care vin din urmă vor lupta pentru a-și câștiga locul în marile competiții ale sezonului.