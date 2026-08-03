Pe scurt: Companiile mari consumatoare de energie ar putea primi, cu 24 de ore înainte, notificări prin care li se stabilește consumul maxim permis. Ce prevede legea și cum ar funcționa mecanismul.

Guvernul pregătește o hotărâre care va permite limitarea consumului de energie electrică al marilor consumatori industriali, dacă reducerea voluntară a consumului nu va fi suficientă pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național.

Anunțul a fost făcut luni, 3 august 2026, de premierul interimar Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Mediafax.

„În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit, în funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are Sistemul Energetic Național”, a declarat Ilie Bolojan.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Potrivit premierului interimar, mecanismul de limitare a consumului este deja prevăzut de legislația în vigoare și poate fi pus în aplicare prin Dispecerul Energetic Național din cadrul Transelectrica.

Bolojan a subliniat că măsura are caracter preventiv și reprezintă o soluție de rezervă, care va fi utilizată doar dacă situația din sistemul energetic o va impune.

„Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare”, a mai spus liderul de la Palatul Victoria.

Încă de vineri, 31 iulie 2026, Bolojan anunțase că luna august va fi marcată de starea de alertă la nivel național, ca efect al scăderii producției de energie electrică. Luni, premierul interimar s-a întâlnit cu peste o sută de reprezentanți ai câtorva zeci de mari consumatori industriali, discuție în urma căreia a declarat:

„Am încheiat o întâlnire importantă în care am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară”.

Ce prevede legislația privind reducerile obligatorii de consum

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 reglementează și situațiile în care astfel de reduceri devin obligatorii. Potrivit Articolului 5, alineatul (4), în cazul unor situații neașteptate de criză pe piața de energie, atunci când este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau instalațiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport și de sistem poate propune ANRE și ministerului de resort adoptarea unor măsuri de salvgardare.

Alineatul (5) al aceluiași articol prevede că măsurile de siguranță trebuie să afecteze cât mai puțin buna funcționare a pieței interne europene și să se limiteze strict la remedierea situației de criză care le-a generat.

Potrivit alineatului (6), punerea în aplicare a acestor măsuri se face prin hotărâre de guvern, inițiată de ministerul de resort, iar conform alineatului (7), ministerul are obligația să notifice, în regim de urgență, celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu privire la măsurile de siguranță adoptate în fiecare caz.