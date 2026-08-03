Pe scurt: Mai bine de 2.300 de hectare au ars în doar trei zile, iar unul dintre focare a ținut ocupați pompierii timp de trei zile în Caraș-Severin. Amenzile pentru cei care dau foc miriștilor pot ajunge la 100.000 de lei.

Pompierii au intervenit, în perioada 31 iulie – 2 august, la peste 500 de incendii la nivel național, aproape trei sferturi dintre acestea fiind provocate de arderi necontrolate ale vegetației uscate, potrivit Adevarul.ro.

Instituția reamintește că arderea miriștilor este interzisă prin lege, iar nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi de până la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), de vineri până duminică, salvatorii au gestionat la nivel național peste 5.400 de situații de urgență, intervenind pentru protejarea vieții și a bunurilor cetățenilor.

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În această perioadă, pompierii s-au confruntat cu 513 incendii, dintre care 373 au reprezentat arderi necontrolate ale vegetației, suprafața de teren afectată depășind 2.300 de hectare. Unul dintre cele mai devastatoare incendii a izbucnit în județul Caraș-Severin, unde pompierii au avut nevoie de trei zile pentru a stinge flăcările.

Elicopterele au aruncat peste 260 de tone de apă asupra focarelor din Clisura Dunării

Potrivit unui comunicat transmis duminică de Inspectoratul General de Aviație (IGAv), echipajele aeriene au efectuat 107 lansări de apă cu ajutorul sistemului Bambi Bucket, aruncând în total peste 260 de tone de apă asupra focarelor active.

Intervenția aeriană a fost solicitată după izbucnirea a două incendii de vegetație pe Clisura Dunării, care au afectat aproximativ 30 de hectare și amenințau să se extindă către fondul forestier. Elicopterul a sprijinit echipele de la sol în limitarea flăcărilor, iar autoritățile monitorizează în continuare zona pentru a preveni reaprinderea incendiilor. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin avertizează că intervenția a fost îngreunată de existența mai multor focare și de condițiile meteorologice.

Amenzi de până la 100.000 de lei pentru arderea miriștilor și a vegetației uscate

IGSU amintește că arderea vegetației uscate este strict interzisă. „Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei”, avertizează instituția.

IGSU desfășoară, până la 15 octombrie, o campanie națională de prevenire a incendiilor prin care îi îndeamnă pe cetățeni să nu incendieze vegetația uscată și să respecte măsurile de prevenire, iar în caz de urgență să apeleze 112. Pe aceeași temă, în Sibiu, pompierii au avut recent un weekend cu peste 220 de intervenții și zeci de incendii de vegetație.

Totodată, în weekend, echipajele de prim ajutor au intervenit la peste 4.200 de solicitări, acordând asistență medicală pentru 4.227 de persoane. „Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, pompierii au gestionat 667 de situaţii pentru salvarea persoanelor şi animalelor din medii ostile vieţii şi 25 de cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate. De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului eficient furnizat de către echipajele operative pe durata misiunilor desfăşurate, 39 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate”, precizează IGSU.

În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele trei zile au fost transmise 41 de mesaje prin sistemul RO-ALERT pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase.