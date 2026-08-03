Clubul All 4 Sport Sibiu a impresionat la Aqua Challenge 2026, maratonul de înot în mare desfășurat în weekend, la Constanța.

Revenit în țară în urmă cu 3 ani, sibianul Stelian Roșca și-a propus să dezvolte acasă înotul pentru toate vârstele. Fost campion național și component al lotului național de natație, Stelian Roșca s-a lansat la CSS Sibiu, dar și-a petrecut mare parte din viață în Italia. Revenit acasă de trei ani, acesta a înființat clubul privat All 4 Sport.

Acum, sibianul Mihai Preda (65 ani) s-a clasat pe primul loc la maratonul de 3 km în mare, iar Claudia Sasu (52 ani) a devenit vicecampioană master la Campionatele Naționale în ape deschise. La finalul acestei luni, Mihai Preda va participa și la Campionatele Europene master din Slovacia.

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Și copiii de la All 4 Sport au avut rezultate bune la Campionatul Național în ape deschise, unde au înotat 5 km. Crista Beldiman s-a clasat pe locul 5 la categoria juniorilor 2, iar Andrei Angheluț a încheiat competiția pe locul 12, la aceeași categorie.

”Înotul în ape libere e o disciplină apărută de mult timp în Europa de Vest și SUA, unde concurează oameni la 90, 95 de ani, dar la noi puțini se încumetă. Noi ne antrenăm în bazin, dar în mare e o tehnică diferită, ai balize de reper, trebuie să te uiți, trebuie antrenat fondul aerob. Noi ne pregătim la Academia Forțelor Terestre și la Bazinul Aria Cisnădie, copiii fac 7-8 antrenamente pe săptămână. Ne dorim să dezvoltăm acest fenomen în Sibiu, să ajutăm comunitatea să facă sport” a spus antrenorul Stelian Roșca.

La cursurile de înot organizate de Stelian Roșca la Baia Populară Sibiu, el ”ochește” tinere talente, care pot face pasul spre performanță la Bazinul Aria Cisnădie.