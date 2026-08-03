UPDATE ora 20:35 – În urma monitorizării zonei indicate în apelul la 112 și a verificărilor efectuate, ursul nu a fost găsit. În situația în care cetățenii constată prezența unui animal sălbatic, jandarmii sibieni le recomandă să sune la 112, să nu încerce să intervină și să nu se apropie de urs pentru a-l filma sau fotografia.

Un urs a fost semnalat luni, 3 august, pe strada Nicolae Bălcescu din Șelimbăr, iar apariția animalului a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor din zonă.

Potrivit unui martor, ursul a fost observat în jurul orei 18:45. La scurt timp, în zonă au ajuns echipaje de poliție, care au început să patruleze pentru monitorizarea situației. Martorul susține că este pentru prima dată când un urs este văzut pe această stradă.

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“La fața locului au fost direcționate și un echipaj de jandarmerie, precum și un echipaj SMURD. Totodată, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea persoanelor aflate în zonă.” transmit jandarmii sibieni

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în perimetrul respectiv, să nu încerce să se apropie de animal și să sune de urgență la 112 dacă observă ursul.

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