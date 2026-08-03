Medicii vin cu vești noi despre sibienii răniți în accidentele petrecute sâmbătă pe drumurile din județul Sibiu.

Accidentul de pe Ștefan cel Mare

Un accident rutier s-a produs sâmbătă pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu, la intrarea spre Broscărie. În urma evenimentului, traficul rutier a fost blocat total în zonă. O femeie în vârstă de 52 de ani, s-a răsturnat cu mașina pe carosabil și a suferit multiple contuzii, astfel că, după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu pentru investigații și tratament de specialitate. Din fericire, ea se afla în afara oricărui pericol, astfel că nu s-a impus internarea ei pe nicio secție a spitalului, fiind lăsată să meargă acasă cu recomandări.

Accidentul dintre Cristian și Orlat

Al doilea accident al zilei de sâmbătă s-a produs pe DJ 106E, între localitățile Cristian și Orlat, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers. În urma impactului, 3 persoane au ajuns la spital, fiind vorba despre un bărbat de 30 de ani, o femeie de 28 de ani și un copil de 3 ani. Pacienții adulți au consultați la UPU Sibiu și s-a stabilit că rănile suferite nu au fost grave, astfel că au putut pleca acasă cu recomandări.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Weekendul trecut au mai avut loc și alte accidente pe drumurile din județul Sibiu. Detalii despre acestea, AICI.

