Medicii vin cu vești noi despre sibienii răniți în accidentele petrecute sâmbătă pe drumurile din județul Sibiu.
Accidentul de pe Ștefan cel Mare
Un accident rutier s-a produs sâmbătă pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu, la intrarea spre Broscărie. În urma evenimentului, traficul rutier a fost blocat total în zonă. O femeie în vârstă de 52 de ani, s-a răsturnat cu mașina pe carosabil și a suferit multiple contuzii, astfel că, după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu pentru investigații și tratament de specialitate. Din fericire, ea se afla în afara oricărui pericol, astfel că nu s-a impus internarea ei pe nicio secție a spitalului, fiind lăsată să meargă acasă cu recomandări.
Accidentul dintre Cristian și Orlat
Al doilea accident al zilei de sâmbătă s-a produs pe DJ 106E, între localitățile Cristian și Orlat, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers. În urma impactului, 3 persoane au ajuns la spital, fiind vorba despre un bărbat de 30 de ani, o femeie de 28 de ani și un copil de 3 ani. Pacienții adulți au consultați la UPU Sibiu și s-a stabilit că rănile suferite nu au fost grave, astfel că au putut pleca acasă cu recomandări.
Weekendul trecut au mai avut loc și alte accidente pe drumurile din județul Sibiu. Detalii despre acestea, AICI.
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