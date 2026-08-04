Pe scurt: A adormit liniștit pe un colac și s-a trezit singur, în mijlocul Dunării, fără nicio idee cât de departe fusese purtat de curenți. Cum a fost găsit și salvat la timp de polițiștii de frontieră.

Un cetățean sârb de 54 de ani a fost recuperat de pe Dunăre după ce curenții fluviului l-au purtat în derivă în timp ce dormea pe un colac, potrivit adevarul.ro.

Bărbatul nu a realizat ce se întâmplă în timpul somnului, iar când și-a dat seama că nu mai poate ajunge singur la mal a cerut ajutor.

Intervenția a avut loc luni, 3 august, în jurul orei 20:40, în zona localității Svinița, județul Mehedinți, după ce un apel la 112 a anunțat că o persoană se află în pericol pe fluviu. Echipajul unei ambarcațiuni a Sectorului Poliției de Frontieră Svinița, aflat deja în misiune pe Dunăre, s-a deplasat de urgență spre locul indicat.

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Polițiștii români l-au găsit pe bărbat plutind în derivă pe colac și cerând ajutor. Acesta a fost adus la mal, unde a fost preluat de un echipaj medical care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital pentru investigații suplimentare.

După ce și-a revenit, cetățeanul sârb le-a povestit salvatorilor cum a ajuns în această situație de pericol pe Dunăre. Bărbatul a explicat că adormise în timp ce stătea pe colac și nu și-a dat seama că fusese purtat de curenți tot mai departe de mal, până când s-a trezit singur, în mijlocul apei.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, bărbatul se află în afara oricărui pericol. După finalizarea verificărilor și a procedurilor specifice, acesta a fost predat autorităților competente din Serbia.