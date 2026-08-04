Un accident rutier s-a produs, marți dimineața, pe Valea Oltului la Brezoi. Un TIR a ieșit de pe drum.

UPDATE

În urma verificărilor efectuate de polițiștii Serviciului Rutier, s-a stabilit că autocamionul era condus de un bărbat de 49 de ani, din județul Bihor. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând că nu consumase băuturi alcoolice.

Cu ocazia controlului efectuat asupra ansamblului de vehicule și a analizării datelor înregistrate de tahograf, polițiștii au constatat mai multe încălcări ale prevederilor privind timpii de conducere și de odihnă, precum și utilizarea unui dispozitiv neconform care influența funcționarea tahografului, faptă sancționată potrivit prevederilor O.G. nr. 37/2007.

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„Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.600 de lei, atât conducătorului auto, cât și operatorului de transport. Totodată, polițiștii au dispus imobilizarea ansamblului de vehicule până la remedierea deficiențelor constatate, precum și reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Recomandăm tuturor conducătorilor de vehicule destinate transportului rutier de mărfuri să respecte legislația privind timpii de conducere și de odihnă, precum și obligațiile referitoare la utilizarea corectă a tahografului, întrucât aceste reguli au rolul de a preveni producerea accidentelor rutiere și de a asigura siguranța tuturor participanților la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Vâlcea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Evenimentul rutier s-a produs pe DN7, în zona localității Brezoi, potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. „Pe DN 7, la km 213+600, s-a produs un accident rutier în care este implicat un autocamion. Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție sporită și viteză redusă în zona accidentului”, au transmis drumarii.

La ora 09:50, circulația rutieră era complet blocată, pe ambele sensuri de mers, pe durata ridicării camionului și repunerea lui pe drum