Traficul este îngreunat, marți după-amiază, pe străzile Someșului și Școala de Înot din municipiul Sibiu. În zonă au fost impuse restricții pe durata desfășurării unor lucrări la un hotel din apropiere.

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▶ Vezi pagina acestui video: Aglomerație pe Someșului și pe Școala de Înot din Sibiu: restricții de trafic pentru lucrări la un hotel / video foto — VIDEO

Este zarvă mare, marți, pe strada Școala de Înot din Sibiu, acolo unde au loc o serie de lucrări la fostul hotel Golden Tulip. Unitatea de cazare se află într-un amplu proces de rebranding.

Marți, circulația rutieră în zona hotelului a fost îngreunată. O macara mare se află pe strada Școala de Înot, cu ajutorul căreia sunt ridicate pe acoperișul clădirii mai multe aparate de aer condiționat. Pe perioada desfășurării acestei operațiuni, s-a creat un perimetru, astfel încât participanții la trafic și pietonii să nu fie puși în pericol.

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Prin urmare, în zonă s-a circulat cu restricții și dirijat.

Fostul hotel Golden Tulip Ana Tower trece printr-o adevărată transformare. Acesta va purta de acum numele de Courtyard by Marriott Downdown Sibiu, iar în aceste zile sunt puse la punct ultimele detalii pentru deschiderea oficială programată pentru luna august.