Pe scurt: Ai fost aprobat la Rabla Auto 2026? Află ce termen strict ai la dispoziție și ce documente trebuie încărcate ca să nu pierzi ecotichetul.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat marți lista cu cele 9.743 de dosare aprobate în programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice, potrivit Mediafax.

Lista poate fi consultată pe site-ul instituției, iar valoarea totală a ecotichetelor aprobate ajunge la 124.208.000 de lei.

Aprobarea dosarului este însă doar primul pas. Cei declarați beneficiari au la dispoziție 60 de zile pentru a casa și radia mașina veche din evidența circulației, iar apoi trebuie să încarce documentele în aplicația informatică a AFM și să introducă data radierii autovehiculului uzat. Termenul curge de la obținerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanțare”, iar nerespectarea lui înseamnă pierderea finanțării.

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„Cele 9.743 de ecotichete aprobate astăzi reprezintă un pas înainte în procesul de modernizare a parcului auto din România și încurajează adoptarea unor soluții de mobilitate cu impact redus asupra mediului. Programul Rabla oferă un sprijin concret cetățenilor care aleg autovehicule mai puțin poluante și contribuie astfel la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea calității aerului”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Bugetele pentru mașini electrice și motociclete s-au epuizat

Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și a autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost deja epuizate. Un episod similar s-a petrecut și în cazul motocicletelor, unde bugetul s-a epuizat în doar 9 minute de la deschiderea înscrierilor, lăsând peste 1.000 de solicitanți fără finanțare.

AFM precizează că sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid încă se derulează.

Bugetul disponibil în prezent pentru această categorie este de 35.302.000 de lei, iar înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat. Bugetul total alocat programului Rabla Auto pentru acest an este de 300 de milioane de lei.

Valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat: 18.500 de lei pentru autoturismele 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru autoturismele plug-in hybrid și motociclete electrice, 12.000 de lei pentru autoturismele hibrid, respectiv 10.000 de lei pentru autoturismele cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, și pentru motociclete.

România rămâne cu unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din UE

Programul Rabla este destinat înnoirii parcului auto național. Deși se derulează de mai mulți ani, România continuă să fie destinația finală a mașinilor vechi și poluante din Europa. O analiză realizată în iunie de Asociația 2Celsius arată că, în România, vârsta medie a autovehiculelor este de 16,5 ani, țara noastră având al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană.