Scandalul de la Unitatea de Asistență Medico-Socială (UAMS) Sibiu (Căminul Spital Sibiu, situat pe strada Azilului) ia amploare. După ce directorul instituției, Sebastian Stroia, a fost reținut pentru 24 de ore în urma unor percheziții de amploare efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu și Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, dosarul a fost declinat către DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Dosarul în care directorul Unității de Asistență Medico-Socială (UAMS) Sibiu este cercetat pentru luare de mită continuă să scoată la iveală mărturii tulburătoare ale aparținătorilor care și-au internat rudele în instituție. În timp ce anchetatorii susțin că directorul ar fi pretins bani mascați sub forma unor „donații” pentru a facilita internările, familiile reclamă condiții de îngrijire pe care le descriu drept inumane și spun că au fost nevoite să plătească sume suplimentare, pe lângă costurile de internare.

Află mai multe detalii- Cine este directorul UAMS Sibiu reținut pentru luare de mită: a strâns peste 56.000 lei din „taxa” pentru cămin

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Sursa: Facebook

Potrivit Poliției Române și Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, ancheta vizează perioada decembrie 2025 – iulie 2026, când directorul instituției ar fi pretins în mod repetat bani de la aparținătorii persoanelor vârstnice, sub pretextul unor donații, în schimbul facilitării internării acestora. Din datele anchetei reiese că valoarea totală a sumelor depășește 56.000 de lei, iar ulterior dosarul a fost declinat către DNA Alba, după ce prejudiciul ar fi depășit pragul de competență al instituției.

Detalii aici – Directorul UAMS Sibiu, eliberat: dosarul de mită a fost declinat la DNA Alba

Dincolo de cifre, percheziții și încadrări juridice, drama umană din spatele ușilor închise ale azilului începe să iasă la suprafață prin mărturiile cutremurătoare ale familiilor care au trecut prin acest infern.

Mărturia rudelor: „Am dus-o pe picioare și am adus-o în patru scânduri”

Două rude ale unei paciente din Mârșa, pe nume Ana , și-a petrecut ultimele luni de viață în cadrul instituției – nepoata acesteia și nepotul ei, Florin Căbuz – povestesc un tablou terifiant bazat pe neglijență, condiții improprii, bani ceruți în mod repetat și o degradare fizică și psihică accentuată a beneficiarilor.

Georgiana , nepoata unei femei internate anul trecut la UAMS Sibiu, povestește că familia a luat decizia internării doar după ce nu a mai putut să îi asigure îngrijirea permanentă acasă.

„Am avut grijă de mătușa mea până nu s-a mai putut. Avea Alzheimer și demență, dar am dus-o pe picioare. Împreună cu familia am decis să o internăm acolo, fără să știm ce avea să urmeze”, povestește femeia.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Am dus-o pe picioare și am adus-o în patru scânduri”: rudele pacienților rup tăcerea după scandalul de mită de la azilul din Sibiu /video foto — VIDEO

Ea spune că membrii familiei o vizitau frecvent. Potrivit acesteia, familia încerca să mențină o relație bună cu angajații, sperând că astfel femeia va beneficia de mai multă atenție.

„Mergeam de trei ori pe săptămână, iar duminica mergeam cu toții. De fiecare dată o scoteam noi afară. Personalul nu o scotea niciodată. O găseam numai între gratiile patului. Am încercat să fim atenți cu personalul, poate și asta a fost greșeala noastră. Unchiului meu i s-au cerut bani.”

„Ne spunea că este bătută”

După doar câteva săptămâni de la internare, starea femeii ar fi început să se deterioreze.

„Avea vânătăi, răni, nu era schimbată la timp. Noi îi rugam să cheme salvarea dacă nu puteau să o îngrijească. Ea ne spunea că este bătută și țintuită. Fiind bolnavă de Alzheimer, nu știai dacă trebuie să o crezi sau nu. Dar acasă niciodată nu făcuse astfel de acuzații.”

Georgiana spune că familia a observat răni care, în opinia lor, s-au produs pentru că femeia nu era mobilizată corespunzător. Ea afirmă că familia a continuat să cumpere alimente, iaurturi, pansamente și alte produse solicitate de personal, deși costurile internării erau deja achitate.

„ Am dus-o pe picioare. În câteva luni nu s-a mai ridicat din pat. Ni se spunea că nu au pansamente, că trebuie să cumpărăm noi. Duceam mereu câte ceva. Nu pentru că voiam, ci pentru că ni se cerea.”

În luna aprilie, după aproximativ opt luni de internare, femeia a decedat.

„După ce a murit, ni s-au mai cerut bani”

Femeia a fost internată în august 2025 la UAMS Sibiu și decedat în aprilie 2026, după aproximativ șapte luni petrecute în cămin.

Georgiana afirmă că familia a încercat să sesizeze autoritățile. Potrivit acesteia, chiar și după decesul mătușii sale ar mai fi fost solicitată o nouă plată.

„Am trimis mail la Tribunalul Sibiu. Acum am înțeles că dosarul este la DNA Alba și unchiul meu vrea să continue toate demersurile. După ce a decedat, ni s-a mai cerut o sumă de bani. Nu înțeleg nici acum de ce.”

Florin Căbuz, nepotul victimei, susține că a efectuat mai multe transferuri bancare către contul indicat de directorul instituției. Acesta afirmă că înainte de internare i s-ar fi transmis că fără astfel de plăți șansele de admitere sunt reduse.

„Eu viram în contul indicat de director câte 200-300 de lei. Mi-a spus că este contul unei asociații. Toate transferurile pot fi verificate. Mi s-a spus că dacă nu dau bani nu voi avea șanse să o internez. Am fost forțat de împrejurări.”

Bărbatul mai spune că a observat degradarea accentuată a stării mătușii sale. El descrie și alte situații pe care susține că le-a văzut în instituție.

„Avea răni la buze pentru că nu primea apă. Era ținută doar între gratiile patului. Am dus-o pe picioare și am adus-o în patru scânduri. Dimineața era un miros insuportabil. Mulți bolnavi rămâneau neschimbați până târziu. Mâncarea era pusă lângă ei, chiar dacă nu puteau să se hrănească singuri.”

Florin Căbuz afirmă că ulterior costul internării a crescut prin act adițional la aproximativ 3.000 de lei lunar și că i s-a indicat un alt cont în care să vireze banii.

Dosarul penal privind suspiciunile de luare de mită a fost preluat de DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia, procurorii urmând să stabilească întinderea faptelor și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.