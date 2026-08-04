Pe scurt:
Un tronson de aproape 10 km din A1 ar putea fi dat circulației încă din acest an, cu peste jumătate de an mai devreme decât prevedea contractul. Ce lucrări mai sunt de făcut la tunelul Momaia și la cele 12 poduri ale secțiunii.
Lucrările la secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), care leagă Tigveni de Curtea de Argeș, au intrat în faza finală.
Potrivit anunțului șefului CNAIR, preluat de Economica.net, se așterne în acest moment stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri ai celor 9,86 km de traseu.
Stadiul fizic al lucrărilor pe această secțiune se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac PORR are mobilizați în șantier 350 de muncitori și 156 de utilaje, resursele fiind concentrate în această etapă pe finalizarea lucrărilor rămase.
Ce lucrări mai sunt de finalizat pe traseu
În momentul de față, echipele mai execută așternerea pământului pe taluzuri, amenajarea șanțurilor și rigolelor, montarea gabioanelor, a parapetului metalic, a panourilor fonoabsorbante și antiorbire, semnalizarea verticală și montarea gardurilor de împrejmuire.
La cele 12 poduri și pasaje de pe traseul secțiunii se montează plasa de protecție, se execută rosturi în cale, se fac lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă și se instalează sistemele de evacuare a apelor pluviale. La sensul giratoriu Tigveni se lucrează în paralel la marcaje și la amenajarea peisagistică a zonei.
Testele de siguranță de la tunelul Momaia
Un capitol aparte al șantierului îl reprezintă tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, unde se montează în prezent instalațiile mecanice, electrice și de tip ITS. La clădirile operaționale care vor deservi tunelul se montează echipamentele aferente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor.
În următoarele două luni sunt programate și alte teste, pentru verificarea comportamentului la foc și la fum al echipamentelor deja montate în tunel, etapă esențială înainte de darea în exploatare a acestui tronson.
În ritmul actual de lucru, CNAIR estimează că circulația pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș ar putea fi deschisă chiar în acest an, mai devreme decât termenul contractual stabilit pentru februarie 2027. După finalizarea acestei secțiuni, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 din cei 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu–Pitești, în timp ce pe lotul Boița–Cornetu lucrările avansează în paralel.
Contractul pentru secțiunea 4 are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Durata totală a contractului este de 60 de luni, dintre care 16 luni au fost alocate proiectării, iar 44 de luni execuției lucrărilor, iar antreprenorul lucrării este PORR Construct SRL.
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