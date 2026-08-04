Un accident de circulație s-a produs, marți după-amiază, pe strada Sașilor, din localitatea Avrig.
UPDATE
În urma verificărilor efectuate de către polițiștii rutieri, conducătorul auto a fost identificat, acesta fiind un bărbat în vârstă de 72 de ani, domiciliat în localitatea Avrig.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și a dispunerii măsurilor legale care se impun.
ȘTIREA INIȚIALĂ
O biciclistă a fost lovită de portiera mașinii unui șofer neatent. „Din primele cercetări efectuate a reieșit că un conducător auto, aflat în staționare, nu s-ar fi asigurat corespunzător la deschiderea portierei autoturismului, acroșând astfel o femeie în vârstă de 52 de ani, din Avrig, care se deplasa cu bicicleta în aceeași direcție de mers”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.
După producerea evenimentului, șoferul a părăsit locul accidentului înainte de sosirea echipajelor de poliție.
În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital. „Femeia în vârstă de 52 de ani a suferit multiple traumatisme ușoare și a fost transportată la UPU Sibiu conștientă”, spun reprezentanții ISU Sibiu.
Polițiștii desfășoară cercetări în vederea identificării autoturismului și a conducătorului auto, precum și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și dispunerea măsurilor legale care se impun. Fără probleme de trafic.
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