Un accident de circulație s-a produs, marți după-amiază, pe strada Sașilor, din localitatea Avrig.

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În urma verificărilor efectuate de către polițiștii rutieri, conducătorul auto a fost identificat, acesta fiind un bărbat în vârstă de 72 de ani, domiciliat în localitatea Avrig.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

O biciclistă a fost lovită de portiera mașinii unui șofer neatent. „Din primele cercetări efectuate a reieșit că un conducător auto, aflat în staționare, nu s-ar fi asigurat corespunzător la deschiderea portierei autoturismului, acroșând astfel o femeie în vârstă de 52 de ani, din Avrig, care se deplasa cu bicicleta în aceeași direcție de mers”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

După producerea evenimentului, șoferul a părăsit locul accidentului înainte de sosirea echipajelor de poliție.

În urma accidentului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital. „Femeia în vârstă de 52 de ani a suferit multiple traumatisme ușoare și a fost transportată la UPU Sibiu conștientă”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

Polițiștii desfășoară cercetări în vederea identificării autoturismului și a conducătorului auto, precum și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și dispunerea măsurilor legale care se impun. Fără probleme de trafic.