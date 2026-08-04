Bilanțul celor 4 accidente care au deschis săptămâna. Multe pagube, o singură victimă internată

Patru accidente s-au produs, în prima zi a acestei săptămâni, în zona municipiului Sibiu. În cele mai multe cazuri mașinile s-au făcut praf, dar, din fericire, toate persoanele implicate în evenimentele rutiere sunt în stare bună. Un singur pacient a fost internat în spital.

Nouă persoane au ajuns, luni, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Sibiu în urma accidentelor produse în zona municipiului. Acestea au avut loc pe autostrada A1, în zona localității Cristian, și pe străzile Măgheranului, Șoseaua Alba Iulia și Record.

Primul accident a avut loc în jurul orei 07:30, pe autostrada A1, la km 259, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian. Evenimentul s-a produs după ce un șofer nu a păstrat distanța față de mașina din fața sa. „Polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la km 259 + 650 m, pe sensul Sebeș-Sibiu, un tânăr în vârstă de 19 ani, din județul Vâlcea nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul condus în fața sa de către un bărbat în vârstă de 62 de ani, din județul Covasna, care se deplasa în aceeași direcție, intrând în coliziune cu acesta”, au spus reprezentanții IPJ Sibiu. În coloana staționată, de asemenea, s-a mai produs un alt accident.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

La spital au fost duși ambii șoferi din primul eveniment, dar și două femei de 48 și 52 de ani din al doilea eveniment. A rămas internat doar conducătorul auto din Covasna. „Bărbatul de 62 de ani a necesitat internare în urma investigațiilor medicale. Acesta se află în stare stabilă pe Secția de Chirurgie Plastică, urmând să fie operat mâine (n.red.: miercuri). Evoluția este favorabilă, iar externarea este estimată în 2–3 zile”, a precizat Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Imagine de la primul accident produs luni pe autostradă

Citește și: Accident cu 4 mașini pe autostradă în zona Sibiului

Al doilea accident al zilei s-a produs în Sibiu pe strada Măgheranului. „Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Câmpului, o femeie în vârstă de 66 de ani, de cetățenie străină, la intersecția cu strada Măgheranului, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un sibian în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe strada Măgheranului spre Calea Șurii Mici”, au transmis luni polițiștii sibieni. Ambii șoferi au fost duși la UPU, iar în urma evaluărilor medicale, au plecat acasă cu recomandări.

Sursa: WhatsApp Poliție/Rar Sibiu

Citește și: Accident pe strada Măgheranului: două mașini implicate

Al treilea accident s-a produs pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu, acolo unde un bărbat în vârstă de 65 de ani, care venea de pe strada Ștrandului, la intersecția cu Șoseaua Alba Iulia a virat la stânga și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un alt sibian în vârstă de 20 de ani. În urma impactului, șoferul de 65 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la UPU. Din fericire, nu a necesitat internare.

Citește și: Accident pe Șoseaua Alba Iulia: 2 mașini bușite în intersecția din zona Penny

Cel de-al patrulea accident s-a produs pe strada Record, la distanță mică de locul unde a avut loc și un incendiu auto. „Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Țiglari, spre zona centrală, un bărbat în vârstă de 57 de ani, cetățean străin, ajuns la intersecția cu strada Record, a virat la stânga fără să acorde prioritate unui autoturism condus din sens opus de o femeie în vârstă de 32 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu. În accident a fost implicat și un al treilea autoturism, condus de un sibian în vârstă de 54 de ani, aflat în intersecția străzilor Record și Țiglari”, au anunțat polițiștii. Nici în urma acestui eveniment, nu s-a impus internarea pacienților prezentați la UPU.

Citește și: Două accidente pe o strada din Sibiu: un microbuz s-a făcut scrum, iar la câțiva zeci de metri distanță două mașini s-au bușit / foto

Tot luni s-a mai produs un accident și în nordul județului Sibiu, la Târnava. (DETALII AICI)