Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr a anunțat intrarea gratuită pentru locuitorii comunei la meciurile de pe teren propriu, de la Cisnădie.
Formația de eșalon secund a anunțat că toți locuitorii din Șelimbăr (în baza cărții de identitate), minorii însoțiți de un posesor de bilet, cât și persoanele aflate la pensie au intrarea gratuită la jocurile de la Cisnădie!
Pentru restul persoanelor care doresc să asiste la jocurile ”călăreților roșii”, se vor vinde bilete la prețul de 30 lei la Tribuna 1 sau 20 lei la Tribuna 2.
Primul meci oficial la Cisnădie din actualul sezon este programat sâmbătă, 8 august, de la ora 11.00, cu Poli Timișoara, principala favorită la promovare din Liga 2.
În prima rundă a Ligii 2, echipa lui Eugen Beza a pierdut pe final, 1-2 la Bistrița, cu Gloria.
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