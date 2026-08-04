Pe scurt: Apă rece și umbră la câțiva pași, în locuri intens circulate din Sibiu. Vezi unde găsești punctele de hidratare instalate de primărie pentru zilele toride care urmează.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat că cele 11 puncte de hidratare și răcorire amenajate în luna iunie a acestui an rămân disponibile cetățenilor, în contextul temperaturilor ridicate anunțate de meteorologi pentru zilele următoare.

Potrivit sursei citate, punctele au funcționat pe toată perioada de val de căldură de până acum, cu excepția zilelor în care temperaturile au fost mai scăzute. Instituția precizează că acestea vor rămâne active în continuare, atâta timp cât temperaturile o vor impune, inclusiv în perioada de cod portocaliu de caniculă semnalată de meteorologi.

Unde sunt amplasate punctele de hidratare din Sibiu

Punctele de răcorire au fost gândite pentru zonele intens circulate din oraș, în locuri ferite de soare și mai răcoroase decât restul spațiului public, fiind alimentate continuu cu apă și cu pahare pentru cei care au nevoie de o pauză de hidratare.

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Printre locațiile în care cetățenii pot găsi apă și umbră se numără sediul Primăriei Sibiu din Piața Mare, unde punctul este disponibil atât la Centrul de Informare Turistică, cât și la Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Un alt punct funcționează în sediul Primăriei de pe Bulevardul Victoriei nr. 1-3, atât în zona ghișeelor pentru cărți de identitate, cât și în zona ghișeelor pentru Evidența Persoanei.

Sibienii mai pot găsi puncte de hidratare în sediul Primăriei de pe strada Turismului nr. 15A, în sediul Teatrului Gong de pe strada Alexandru Odobescu, precum și la Cimitirul Municipal Sibiu, în clădirea administrativă de la intrarea principală.

Măsura face parte din rețeaua de puncte gratuite de răcorire și hidratare deschisă de Primăria Sibiu încă din luna iunie, gândită ca sprijin pentru locuitori și turiști în perioadele cu temperaturi ridicate, mai ales pentru persoanele vârstnice, copii sau cele care petrec mult timp în aer liber.