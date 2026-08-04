Pe scurt: Aproape 491 de tone de alimente au fost retrase de la vânzare pe litoral, după ce inspectorii au găsit nereguli de la etichetare greșită până la spații de depozitare improprii.

Zeci de amenzi, în valoare totală de 558.700 de lei, au fost aplicate în urma controalelor desfășurate în ultima săptămână pe litoral, potrivit Mediafax.

Activitatea a 12 unități a fost suspendată sau interzisă, iar aproape 491 de tone de alimente au fost retrase de la comercializare.

În perioada 27 iulie – 2 august 2026, inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au verificat 277 de unități de pe litoral, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026.

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Ce tipuri de unități au fost verificate de inspectori

Controalele au vizat 170 de unități de alimentație publică, 4 pizzerii, o unitate de tip catering, 6 cofetării și patiserii, 16 laboratoare de cofetărie și patiserie, un supermarket, 18 magazine alimentare și 61 de unități de comercializare a produselor alimentare.

În urma verificărilor, au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 558.700 de lei. De asemenea, inspectorii au emis șapte ordonanțe de suspendare a activității și cinci ordonanțe de interzicere a activității.

Totodată, autoritățile au retras 490.800 de kilograme de produse alimentare care nu respectau cerințele privind siguranța alimentelor, acestea fiind dirijate către neutralizare.

Printre neregulile descoperite s-au numărat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor, manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare, etichetarea necorespunzătoare a produselor, comercializarea în spații neautorizate și nerespectarea condițiilor de depozitare.

„Inspectorii ANSVSA își continuă activitatea (…) pe întreg parcursul sezonului estival, pentru ca turiștii și toți consumatorii să beneficieze de produse alimentare sigure. Măsurile dispuse în urma controalelor demonstrează că nu vom tolera abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică, iar verificările vor continua în toate zonele turistice de pe litoral”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.