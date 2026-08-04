Pe scurt: Fuego a erupt din nou, iar Guatemala a intrat în cod portocaliu de pericol. Sate evacuate, drumuri blocate și amintirea tragediei din 2018, când 215 oameni au murit.

Autoritățile din Guatemala au emis cod portocaliu de pericol, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă, după o nouă erupție a vulcanului Fuego, considerat cel mai activ vulcan din America Centrală, potrivit Mediafax.

Agenția națională pentru gestionarea dezastrelor (Conred) a anunțat că primele măsuri au vizat evacuarea locuitorilor din două comunități aflate în apropierea vulcanului, situat la aproximativ 35 de kilometri de Ciudad de Guatemala.

Din cauza activității vulcanice intense, autoritățile au suspendat cursurile în localitățile din zonă și au închis șoseaua care leagă sudul țării de orașul colonial Antigua, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și una dintre cele mai importante destinații turistice din Guatemala.

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Până în prezent nu au fost raportate victime, însă autoritățile monitorizează permanent evoluția erupției vulcanului Fuego și avertizează că situația se poate schimba rapid.

Vulcanul Fuego erupe frecvent, iar autoritățile au fost nevoite în ultimii ani să organizeze evacuări repetate. În 2025, peste 500 de persoane au fost mutate în adăposturi după ce vulcanul a aruncat cantități mari de gaze și cenușă. Cu un an înainte, în 2024, aproximativ 1.200 de locuitori au fost evacuați în urma unei alte erupții importante.

Cea mai gravă tragedie rămâne însă cea din 2018, când fluxurile de lavă și material vulcanic au distrus sate întregi. Atunci, 215 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva sute au fost date dispărute.

Guatemala se află pe așa-numitul Inel de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active regiuni tectonice de pe planetă, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente. Autoritățile continuă să urmărească evoluția vulcanului Fuego și le recomandă locuitorilor din zonele expuse să respecte ordinele de evacuare și să evite deplasările în apropierea craterului.

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