Pe scurt: Instruiri incomplete, ore de repaus nerespectate și muncă nedeclarată - iată ce au găsit inspectorii de muncă la firmele de profil alimentar din județ.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a desfășurat, în perioada 20-24 iulie 2026, acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Potrivit ITM Sibiu, acțiunile de control au avut ca obiectiv identificarea și eliminarea neconformităților, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la respectarea legislației muncii și promovarea unui climat profesional bazat pe legalitate și responsabilitate.

Ce neconformități au găsit inspectorii la firmele verificate

În cadrul controalelor au fost constatate, cu precădere, trei tipuri de abateri: instruirea periodică incompletă în domeniul securității și sănătății în muncă, nerespectarea dispozițiilor privind repausul săptămânal și încălcarea prevederilor referitoare la munca nedeclarată și munca subdeclarată.

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În urma verificărilor, inspectorii de muncă au controlat 12 unități din județ, aplicând 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 24.500 de lei.

Totodată, au fost dispuse 51 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Inspectorii au urmărit și condițiile de muncă ale lucrătorilor, respectarea prevederilor legale, precum și implementarea măsurilor stabilite în urma unor controale anterioare, acolo unde a fost cazul.

Ce spune inspectorul-șef al ITM Sibiu

„Respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă reprezintă o obligație legală, dar și o responsabilitate față de angajați. Prin aceste acțiuni de control urmărim nu doar sancționarea abaterilor, ci și prevenirea acestora, astfel încât mediul de muncă să fie unul sigur, echitabil și conform prevederilor legale”, a declarat Alexander George Wolf, inspector-șef al ITM Sibiu.

Campania națională de control în industria alimentară face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni derulate de Inspecția Muncii la nivel național, menite să reducă fenomenul muncii la negru și să impună respectarea standardelor de securitate ocupațională în sectoare considerate cu risc ridicat.