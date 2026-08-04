Inter Sibiu l-a readus la echipă pe fundașul central David Mogoe (18 ani), junior care a evoluat și sezonul trecut la formația de Liga 3.
David Mogoe a confirmat sezonul trecut la Inter, astfel că sibienii l-au readus acum la echipă, liber de contract. Tânărul fundaș central aparținea de FC Hermannstadt, dar va deveni liber de contract după desființarea clubului.
”Mogoe e un copil de mare viitor” a anunțat antrenorul sibienilor, Mihai Ianc.
David parte din Academia FC Hermannstadt din anul 2023, anul trecut semnase primul lui contract de profesionist, iar în această vară a fost chemat la reunirea echipei, care însă a renunțat la Liga 2, cu o zi înainte de startul competiției.
De asemenea, alți patru juniori de la Academia FC Hermannstadt au venit în probe la Inter, situația lor urmând a fi stabilită după jocurile amicale.
Inter va disputa trei jocuri de verificare până la startul Ligii 3 și le va avea ca adversare pe Metalurgistul Cugir (8 august), CIL Blaj (14 august) și Odorheiu Secuiesc (21 august).
Din vechiul lot au mai rămas la Inter doar şapte jucători: Rotar, Câmpean, Bărculeţ, Oneţiu, Chirilă, Ţichindelean şi Iaru. Ca noutăți au fost legitimați Fl. Bejan, D. Berţa (FC Hermannstadt), Dancu (CFR tineret) şi R. Uţiu (Unirea Dej), la care se adaugă ultimul sosit, Mogoe.
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