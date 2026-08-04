Întrerupere programată a gazelor în Sadu: ce trebuie să facă locuitorii după reluarea alimentării

Pe scurt: Locuitorii din Sadu rămân fără gaz cinci ore, joi. Iată ce trebuie să faceți cu robinetele și aparatele cu flacără înainte și după reluarea furnizării.

Primăria Sadu anunță o sistare temporară a alimentării cu gaze naturale în comună, programată pentru joi, 6 august 2026, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

Măsura este determinată de lucrări la sistemul de distribuție, potrivit unei postări a Primăriei Sadu pe Facebook.

Autoritățile locale recomandă locuitorilor comunei să închidă robinetele de gaz de la punctele de consum înainte de începerea lucrărilor și să le redeschidă doar după ce alimentarea este reluată.

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De asemenea, este importantă supravegherea aparatelor cu flacără în primele 30 de minute de la reluarea furnizării, pentru evitarea oricăror incidente legate de reintroducerea gazului în instalații.

Locuitorii care simt miros de gaz în timpul sau după intervenția planificată sunt rugați să anunțe imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid, la numerele de telefon 0800 800 928 sau 0265 200 928.

Delgaz Grid este operatorul rețelei de distribuție a gazelor naturale din zonă și a fost citat de Primăria Sadu ca sursă a informațiilor privind lucrările de distribuție care impun întreruperea temporară.

Situații similare de întreruperi de gaz au mai fost semnalate și în alte localități din județul Sibiu, în contextul lucrărilor periodice la rețelele de distribuție.