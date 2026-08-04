În contextul crizei energetice, mai multe primării din județul Sibiu analizează sau au început deja să aplice măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Deciziile vin după apelul lansat de premierul interimar Ilie Bolojan, care a cerut autorităților, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de energie, în special în intervalele de vârf din timpul serii.

România se află în stare de alertă energetică, după ce autoritățile au anunțat că producția de energie electrică este afectată de scăderea debitului Dunării și de oprirea unuia dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă. În acest context, administrațiile locale din județul Sibiu încearcă să identifice soluții care să reducă consumul fără a afecta siguranța cetățenilor.

Municipiul Sibiu, reduce intensitatea iluminatului public

Primăria Municipiului Sibiu va reduce perioada de funcționare a iluminatului public și va extinde programul de reducere a intensității iluminatului public în anumite intervale orare, în cazul celor aproximativ 9.000 de corpuri de iluminat echipate cu sisteme de telegestiune, situate pe 498 de străzi din Sibiu. Măsurile care se vor aplica de marți seară, estimându-se o scădere a consumului de energie cu aproximativ 14%:

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Iluminatul public se va aprinde seara după 30 de minute de la apusul soarelui și se va stinge cu 30 de minute înainte de răsărit. Sistemul utilizează un ceas astronomic digital care calculează zilnic, pe baza coordonatelor GPS ale Sibiului, momentul exact de aprindere/stingere a iluminatului, în funcție de ora exactă a apusului și răsăritului.

”Sibiul investește de mulți ani în reducerea consumului și a costurilor cu energia electrică. Cu toate acestea, în contextul situației actuale din domeniul energetic și pentru că ni se solicitat reducerea consumului, vom lua câteva măsuri suplimentare.”, spune primarul Astrid Fodor.

Intensitatea luminoasă se va reduce, pe intervale de timp:

La momentul aprinderii, iluminatul va funcționa la 50% din intensitate

Între orele 23.00 și 05.00, intensitatea va fi redusă la 40%, fiind o perioadă în care circulația pietonală și auto este mult diminuată

De la ora 05.00 și până la stingerea iluminatului înainte de răsăritul soarelui se va reveni la o intensitate de 50%.În cazul corpurilor de iluminat care nu au fost încă modernizate se va aplica doar măsura aprinderii cu 30 de minute după apus și a stingerii cu 30 de minute înainte de răsărit.

Pentru a verifica gradul de luminozitate după efectuarea acestor modificări, în seara zilei de 3 august, măsurile au fost testate pe câteva străzi, specialiștii ajungând la concluzia că este asigurat gradul de iluminare necesar pentru siguranța traficului. Cu toate acestea, șoferii și pietonii sunt rugați să circule cu atenție sporită și preventiv în această perioadă. Prudența, adaptarea vitezei la condițiile de vizibilitate și o vigilență crescută din partea tuturor participanților la trafic sunt esențiale pentru menținerea siguranței în spațiul public.

Efectele acestor măsuri vor fi monitorizate, programul de funcționare a iluminatului public urmând să fie adaptat în funcție de condițiile din teren.

Cisnădie: Recomandări pentru locuitori

La Cisnădie, primarul Mircea Orlățan spune că iluminatul public nu poate fi redus, deoarece acesta este esențial pentru siguranța locuitorilor. „Iluminatul public este pentru siguranța cetățenilor. Nu îl mai putem rări. Avem deja o amprentă redusă de carbon, deci nu putem interveni. Încurajăm cetățenii să reducă consumul de energie pe timpul nopții”, a declarat primarul orașului Cisnădie.

Fără măsuri la Săliște

O situație similară este și la Săliște. Primarul Horațiu-Dumitru Răcuciu afirmă că sistemul de iluminat este deja eficientizat, iar modificările suplimentare ar presupune investiții considerabile. „La noi este puțin dificil. Avem iluminat cu senzori crepusculari, care funcționează în funcție de lumina naturală. Am analizat ce ar însemna modificările, însă costurile ar fi destul de mari. Am depus de două ori proiecte la AFM pentru modernizare, dar nu am reușit să obținem finanțare. Totuși, sistemul este modernizat în sensul că folosim corpuri de iluminat cu LED”, a explicat edilul.

La Mediaș, o decizie va fi luată vineri

La Mediaș, autoritățile locale urmează să decidă în perioada următoare ce măsuri vor fi adoptate. „Vineri avem ședință de primărie, prilej cu care vom lua o decizie și în acest sens”, a declarat primarul Gheorghe Roman.

Primăria din Agnita încă nu ia măsuri

La Agnita, administrația locală consideră că nu este necesară reducerea iluminatului public, având în vedere investițiile deja realizate în producerea energiei verzi. „Nu am considerat că este cazul. Implementăm un proiect pentru un parc fotovoltaic, care va fi finalizat în luna octombrie, iar costurile cu energia vor fi eliminate. Nu am considerat că este nevoie să oprim iluminatul public”, a declarat primarul Alin Schiau-Gull.

Primarul din Avrig: „Ne gândim să aprindem iluminatul doar când se întunecă”

În schimb, la Avrig sunt analizate mai multe variante pentru reducerea consumului, inclusiv limitarea funcționării iluminatului public în anumite intervale orare și reducerea consumului în instituțiile publice. „Am transmis tuturor compartimentelor solicitarea de a nu lăsa aparatura în funcțiune după program. Analizăm cum putem interveni și asupra iluminatului public, deși este puțin mai complicat. Trebuie să ținem cont și de eventualele repercusiuni, să nu crească infracționalitatea. Ne gândim să aprindem iluminatul doar când se întunecă și să îl stingem cu o jumătate de oră sau chiar cu trei sferturi de oră înainte de răsărit. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că toate aparatele din instituție sunt deconectate după terminarea programului. Sunt oameni care pleacă foarte devreme la serviciu, așa că trebuie să găsim un echilibru între economie și siguranță”, a declarat primarul Adrian-Dumitru David.

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Măsuri concrete și în comuna Sadu

Printre administrațiile locale care au luat deja măsuri concrete se numără și Primăria comunei Sadu. Autoritățile au anunțat reducerea intensității iluminatului public prin sistemul de telegestiune, fără ca iluminatul să fie oprit complet.

Astfel, în localitatea Sadu, intensitatea iluminatului va fi redusă cu 30% începând cu ora 23:00 și cu 70% după miezul nopții. În cartierul Tocile, reducerea va fi de 25% de la ora 23:00 și de 50% după ora 00:00. Reprezentanții administrației locale precizează că măsurile au ca scop eficientizarea consumului de energie și nu afectează siguranța publică, sistemul de iluminat urmând să rămână funcțional pe tot parcursul nopții.