Pe scurt: Cupola de foc nu dă semne de plecare: ANM a publicat prognoza pe patru săptămâni și arată unde se va simți cel mai tare lipsa ploilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România va avea o lună cu temperaturi peste normal și foarte puține ploi, potrivit HotNews.ro.

Vestul țării va fi cel mai grav afectat de căldură, iar lipsa precipitațiilor va fi resimțită puternic chiar din primele zile.

Prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni indică o lună marcată de caniculă și secetă, confirmând cupola de foc ce aduce temperaturi neobișnuit de mari pe întreg teritoriul țării.

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Valorile termice medii se vor situa peste cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României, cu o abatere pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, în special în regiunile intracarpatice.

În a doua săptămână a intervalului analizat, temperaturile medii vor depăși normele climatologice în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice și centrale, urmând să fie apropiate de normal în rest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

Pentru a treia săptămână, temperatura medie va fi mai ridicată decât normalul climatologic în vestul, sud-vestul, nordul și centrul teritoriului, cu valori apropiate de normal în restul țării. De această dată, regimul pluviometric va fi apropiat de normal la nivelul întregii țări.

În ultima săptămână a prognozei, mediile termice vor fi ușor peste normal în regiunile vestice și centrale, iar în rest apropiate de normal. Cantitățile de precipitații deficitare se vor menține în limite normale pe întreg teritoriul, potrivit ANM.

Estimările reprezintă mediile săptămânale ale abaterilor de temperatură și precipitații față de perioada de referință 2006–2025, actualizarea fiind realizată la data de 3 august 2026. Meteorologii precizează că acest tip de produs nu poate surprinde fenomenele extreme de scurtă durată, cum a fost deja cazul caniculei extreme cu temperaturi de 40°C și cod roșu înregistrate la începutul lunii.