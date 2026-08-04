Pe scurt: Se schimbă fața clădirii „Policlinicii” de la Spitalul de Psihiatrie Sibiu: ferestre noi, termoizolare și instalații moderne, cu o investiție de aproape 10 milioane de lei.

Lucrările de modernizare a clădirii cunoscute drept „Policlinica”, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, avansează într-un ritm bun, potrivit unei postări a Consiliului Județean Sibiu pe rețelele sociale.

Pe șantier se finalizează în această perioadă montajul noilor ferestre și al sistemului de termoizolare a clădirii. În paralel, echipele de constructori lucrează la instalațiile electrice și sanitare, precum și la viitorul sistem de climatizare al imobilului.

La finalul lucrărilor, clădirea va avea un consum redus de energie din surse convenționale și va oferi un confort sporit pacienților și personalului medical, potrivit sursei citate.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Investiția se ridică la 9,84 milioane de lei, fonduri obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, la care se adaugă cofinanțarea din bugetul propriu al instituției.

Proiectul de la „Policlinică” face parte dintr-o serie mai amplă de investiții derulate de Consiliul Județean Sibiu la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”. Instituția are în derulare și modernizarea Pavilionului C17, iar recent a fost scos la licitație și un contract pentru modernizarea Pavilionului de Psihiatrie pentru Copii, în valoare de 46,5 milioane de lei.