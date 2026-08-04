foto: arhivă

Zeci de străzi din municipiul Sibiu sunt afectate, marți, de o pană de curent. Avaria a fost semnalată în jurul orei 12:00.

UPDATE

La ora 14:30, pe site-ul Distribuție Energie Electrică România (DEER) nu mai era anunțată nicio avarie în municipiul Sibiu, semn că situația a fost remediată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sute de sibieni sunt afectați de o pană de curent. În prezent, nu este curent electric pe aproape 30 de străzi din oraș.

La ora 12:30, lista străzilor afectate, potrivit site-ului Distribuție Energie Electrică România (DEER), era următoarea:

 Loc: SIBIU, Strada: ACILIU
 Loc: SIBIU, Strada: AGARBICIU
 Loc: SIBIU, Strada: BADEA CARTAN
 Loc: SIBIU, Strada: BOBALNA
 Loc: SIBIU, Strada: BRAZILOR
 Loc: SIBIU, Strada: CINDREL
 Loc: SIBIU, Strada: CIPARIU TIMOTEI
 Loc: SIBIU, Cale: CISNADIEI
 Loc: SIBIU, Strada: COLINEI
 Loc: SIBIU, Strada: CRINT
 Loc: SIBIU, Strada: DOBARCA
 Loc: SIBIU, Calea DUMBRAVII
 Loc: SIBIU, Strada: FANTANELE
 Loc: SIBIU, Strada: FUNDATURA BRAZILOR
 Loc: SIBIU, Strada: IAZULUI
 Loc: SIBIU, Strada: IZLAZULUI
 Loc: SIBIU, Strada: LUDOS
 Loc: SIBIU, Strada: MIHALY TH.
 Loc: SIBIU, Strada: POIANA
 Loc: SIBIU, Cale: POPLACII
 Loc: SIBIU, Strada: PREJBEI
 Loc: SIBIU, Strada: Poiana Sibiului
 Loc: SIBIU, Strada: ROZDESTI
 Loc: SIBIU, Strada: SACEL
 Loc: SIBIU, Piata: SADU
 Loc: SIBIU, Strada: SIBIEL
 Loc: SIBIU, Strada: SION ION
 Loc: SIBIU, Intrare: SIRETULUI
 Loc: SIBIU, Strada: SIRETULUI
 Loc: SIBIU, Strada: TILISCA
 Loc: SIBIU, Strada: VALEA AURIE

Întreruperea de curent electric este una accidentală. În prezent, termenul de remediere este indisponibil.

Și la finalul săptămânii trecute s-a înregistrat o pană de curent în municipiul Sibiu. DETALII AICI

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