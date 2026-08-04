Zeci de străzi din municipiul Sibiu sunt afectate, marți, de o pană de curent. Avaria a fost semnalată în jurul orei 12:00.

UPDATE

La ora 14:30, pe site-ul Distribuție Energie Electrică România (DEER) nu mai era anunțată nicio avarie în municipiul Sibiu, semn că situația a fost remediată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sute de sibieni sunt afectați de o pană de curent. În prezent, nu este curent electric pe aproape 30 de străzi din oraș.

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La ora 12:30, lista străzilor afectate, potrivit site-ului Distribuție Energie Electrică România (DEER), era următoarea:

Loc: SIBIU, Strada: ACILIU

Loc: SIBIU, Strada: AGARBICIU

Loc: SIBIU, Strada: BADEA CARTAN

Loc: SIBIU, Strada: BOBALNA

Loc: SIBIU, Strada: BRAZILOR

Loc: SIBIU, Strada: CINDREL

Loc: SIBIU, Strada: CIPARIU TIMOTEI

Loc: SIBIU, Cale: CISNADIEI

Loc: SIBIU, Strada: COLINEI

Loc: SIBIU, Strada: CRINT

Loc: SIBIU, Strada: DOBARCA

Loc: SIBIU, Calea DUMBRAVII

Loc: SIBIU, Strada: FANTANELE

Loc: SIBIU, Strada: FUNDATURA BRAZILOR

Loc: SIBIU, Strada: IAZULUI

Loc: SIBIU, Strada: IZLAZULUI

Loc: SIBIU, Strada: LUDOS

Loc: SIBIU, Strada: MIHALY TH.

Loc: SIBIU, Strada: POIANA

Loc: SIBIU, Cale: POPLACII

Loc: SIBIU, Strada: PREJBEI

Loc: SIBIU, Strada: Poiana Sibiului

Loc: SIBIU, Strada: ROZDESTI

Loc: SIBIU, Strada: SACEL

Loc: SIBIU, Piata: SADU

Loc: SIBIU, Strada: SIBIEL

Loc: SIBIU, Strada: SION ION

Loc: SIBIU, Intrare: SIRETULUI

Loc: SIBIU, Strada: SIRETULUI

Loc: SIBIU, Strada: TILISCA

Loc: SIBIU, Strada: VALEA AURIE

Întreruperea de curent electric este una accidentală. În prezent, termenul de remediere este indisponibil.

Și la finalul săptămânii trecute s-a înregistrat o pană de curent în municipiul Sibiu. DETALII AICI