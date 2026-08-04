Zeci de străzi din municipiul Sibiu sunt afectate, marți, de o pană de curent. Avaria a fost semnalată în jurul orei 12:00.
UPDATE
La ora 14:30, pe site-ul Distribuție Energie Electrică România (DEER) nu mai era anunțată nicio avarie în municipiul Sibiu, semn că situația a fost remediată.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Sute de sibieni sunt afectați de o pană de curent. În prezent, nu este curent electric pe aproape 30 de străzi din oraș.
La ora 12:30, lista străzilor afectate, potrivit site-ului Distribuție Energie Electrică România (DEER), era următoarea:
Loc: SIBIU, Strada: ACILIU
Loc: SIBIU, Strada: AGARBICIU
Loc: SIBIU, Strada: BADEA CARTAN
Loc: SIBIU, Strada: BOBALNA
Loc: SIBIU, Strada: BRAZILOR
Loc: SIBIU, Strada: CINDREL
Loc: SIBIU, Strada: CIPARIU TIMOTEI
Loc: SIBIU, Cale: CISNADIEI
Loc: SIBIU, Strada: COLINEI
Loc: SIBIU, Strada: CRINT
Loc: SIBIU, Strada: DOBARCA
Loc: SIBIU, Calea DUMBRAVII
Loc: SIBIU, Strada: FANTANELE
Loc: SIBIU, Strada: FUNDATURA BRAZILOR
Loc: SIBIU, Strada: IAZULUI
Loc: SIBIU, Strada: IZLAZULUI
Loc: SIBIU, Strada: LUDOS
Loc: SIBIU, Strada: MIHALY TH.
Loc: SIBIU, Strada: POIANA
Loc: SIBIU, Cale: POPLACII
Loc: SIBIU, Strada: PREJBEI
Loc: SIBIU, Strada: Poiana Sibiului
Loc: SIBIU, Strada: ROZDESTI
Loc: SIBIU, Strada: SACEL
Loc: SIBIU, Piata: SADU
Loc: SIBIU, Strada: SIBIEL
Loc: SIBIU, Strada: SION ION
Loc: SIBIU, Intrare: SIRETULUI
Loc: SIBIU, Strada: SIRETULUI
Loc: SIBIU, Strada: TILISCA
Loc: SIBIU, Strada: VALEA AURIE
Întreruperea de curent electric este una accidentală. În prezent, termenul de remediere este indisponibil.
Și la finalul săptămânii trecute s-a înregistrat o pană de curent în municipiul Sibiu. DETALII AICI
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