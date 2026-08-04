Pe scurt: Opt țări, zeci de ansambluri și trei nopți de spectacole în Piața Mare: Sibiul se pregătește pentru cea mai colorată săptămână a verii.

Muzica, dansurile populare și costumele tradiționale din Europa și America dau startul uneia dintre cele mai așteptate sărbători ale verii sibiene. Începând de miercuri, 5 august 2026, și până duminică, 10 august 2026, Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” aduce la Sibiu numeroși artiști, invitând publicul la spectacole în aer liber, parada portului popular, animații culturale și ateliere de dans.

Cea de-a 51-a ediție a festivalului este cuprinsă în calendarul mondial al organizației CIOFF și este organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu cofinanțare din partea Primăriei Municipiului Sibiu. Acțiunile centrului sunt posibile cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

La această ediție participă ansamblurile „Folk I Picciotti Da Purtedda” din Italia, „Istanbuldans Spor Kulübü” din Turcia, „Sonechko” din Ucraina, „Achna Forest” din Cipru, „Termal” din Mexic, „Arcanul” din Fundu Moldovei-Suceava, „Săliștenii” din Maramureș, Călușarii din Platforma Cotmeana, „Ardealul” din Sibiu, Școala de Dans „Ioan Macrea” din Sibiu, Orchestra de Tineret a Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Veteranii Junii Sibiului”, „Ceata Junilor” și Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.

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Ateliere de dans și animații culturale în spații publice din Sibiu

Publicul este invitat zilnic la ateliere de dans populare, desfășurate la Centrul „Cindrelul-Junii” sau la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, precum și la animații culturale organizate în Muzeul ASTRA, Palatul Brukenthal, Promenada Mall – zona CineGold și la Aeroportul Internațional Sibiu, zona Plecări. Spectacole folclorice au loc și la Centrul Cultural „Ion Besoiu” și la Muzeul ASTRA, în cadrul Târgului de Țară.

Printre momentele speciale ale programului se numără masterclass-ul „Tehnici fundamentale ale dansului popular ucrainean”, susținut de Ansamblul „Sonechko” la sediul CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, precum și spectacolele de la Cristian, programate în zilele de sâmbătă și duminică.

Piața Mare găzduiește spectacolele mari de weekend

Inima festivalului bate în Piața Mare, unde, în fiecare seară de weekend, sute de artiști urcă pe scenă. Startul sărbătorii în centrul municipiului se dă vineri, 7 august 2026, ora 18.00, când parada portului popular străbate pietonala Nicolae Bălcescu. La ora 19.00, scena din Piața Mare găzduiește prezentarea ansamblurilor participante, urmată de spectacolul aniversar „Frați la bine și la greu – 18 ani împreună”, dedicat interpreților Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan și Paul Ananie. Producția aduce pe scenă nume ale muzicii românești precum Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Nineta Popa, Alexandra Ungureanu, Paul Surugiu – Fuego și Loredana & Orchestra „Agurida”, alături de ansamblurile „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Veteranii Junii Sibiului” și „Ceata Junilor”. Organizatorii au precizat că, din motive independente de voința lor, Orchestra „Lăutarii”, invitata celor cinci interpreți aniversați, nu mai poate fi prezentă la spectacolul de vineri.

Sâmbătă seara, de la ora 19.00, Piața Mare vibrează în ritmuri internaționale prin dansurile ansamblurilor „Termal” din Mexic, „Achna Forest” din Cipru, „Sonechko” din Ucraina, „Istanbuldans Spor Kulübü” din Turcia, „Săliștenii” din Maramureș, „Arcanul” din Fundu Moldovei, „Ardealul”, „Ceata Junilor” și Orchestra de Tineret a Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului”, alături de soliștii Natalia Popescu, Antonia Bogdan, Natalia Rusu, Sebastian Emanuel Stan, Daria Gâdea, Gabriela Tuță și Cătălin Iancu & Band.

Duminică, de la ora 19.00, urcă pe scenă ansamblurile „Folk I Picciotti Da Purtedda” din Italia, „Achna Forest” din Cipru și Călușarii din Platforma Cotmeana. Festivalul se încheie, de la ora 20.00, cu spectacolul aniversar dedicat interpretului Robert Târnăveanu, care marchează 45 de ani de viață și 25 de ani de activitate artistică, alături de Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Zorica Savu, Victorița Lăcătușu, Nicușor Iordan, Luminița Dejan și elevii Școlii Populare de Arte „Ilie Micu” Sibiu, precum și ansamblurile „Ceata Junilor” și „Cindrelul-Junii Sibiului”. Spectacolele din Piața Mare sunt prezentate de Iuliana Tudor.

Accesul la spectacolul de joi, 6 august 2026, ora 18.00, de la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, se face pe bază de bilet; ultimele bilete pot fi achiziționate online, la prețul de 20 de lei, respectiv 10 lei, de pe website-ul EVENTBOOK.RO. Accesul la celelalte evenimente din festival este gratuit.