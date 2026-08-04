Pe scurt: Becurile din Sadu se sting parțial noaptea, dar nu de tot: primăria explică programul exact și cum rămâne totuși asigurată siguranța pe străzi.

Primăria Comunei Sadu a anunțat adoptarea unor măsuri de reducere a consumului din rețeaua de iluminat public, motivate de criza energetică actuală.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, reducerea se va face prin sistemul de telegestiune, care permite ajustarea la distanță a intensității becurilor stradale.

Conform anunțului, în comuna Sadu intensitatea iluminatului public se va reduce cu 30% începând cu ora 23:00, iar de la miezul nopții (ora 00:00) reducerea va ajunge la 70%. Măsura vizează orele în care traficul pietonal și auto este redus semnificativ.

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Cartierul Tocile va avea un program diferit de reducere a luminii

Pentru Cartierul Tocile, primăria a stabilit un program de reducere mai puțin drastic decât în restul comunei. Astfel, de la ora 23:00, intensitatea iluminatului public scade cu 25%, iar de la ora 00:00, reducerea ajunge la 50%. Diferența față de programul general al comunei nu a fost explicată în comunicat.

Autoritățile locale precizează că aceste măsuri au ca scop exclusiv eficientizarea consumului de energie și nu afectează siguranța publică pe raza comunei. Sistemul de iluminat rămâne funcțional pe tot parcursul nopții, chiar dacă la intensitate redusă în intervalele orare menționate.

Decizia Primăriei Sadu vine în contextul mai larg al scumpirilor din sectorul energetic, despre care românii au fost deja avertizați pentru sezonul rece care urmează. Măsura de reducere a iluminatului public prin telegestiune se adaugă altor eforturi ale administrațiilor locale de a limita costurile cu utilitățile în perioada următoare.