Pe scurt: Locuitorii din Șelimbăr și Bungard riscă să rămână fără apă la robinet timp de aproape două zile. Operatorul regional a pregătit deja două autocisterne pentru situații de urgență.

Apă Canal Sibiu S.A. anunță că în perioada 5 august 2026, ora 09.00, până pe 6 august 2026, ora 18.00, vor fi efectuate lucrări de cuplare a unui tronson de conductă de transport PE 630, în lungime de 330 de metri, pe străzile Fabricii și Urlea din municipiul Sibiu.

Potrivit anunțului transmis de operatorul regional, lucrarea este executată de firma Terra Building, cu asistență tehnică din partea Apă Canal Sibiu SA, și face parte din proiectul POIM derulat de companie.

Ca urmare a manevrelor ce vor fi efectuate în cele două zile, mai ales în intervalul orar de consum ridicat, între orele 17.00 și 22.00, pot apărea scăderi ale presiunii apei până la lipsă totală. Situația nu este una izolată în municipiu, având în vedere că și în trecut zeci de străzi au fost afectate din cauza unei avarii majore la o conductă de apă din cartierul Ștrand.

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Zonele afectate de întreruperi se află în localitatea Șelimbăr, respectiv pe străzile Octavian Goga, Mihai Eminescu, Ion Rațiu, Ion Creangă, Pictor Brana și pe străzile adiacente acestora, cu precădere la etajele superioare ale blocurilor de locuințe. Probleme sunt anunțate și în cartierul Tineretului din Șelimbăr, precum și în zona înaltă a localității Bungard.

Pentru a limita disconfortul creat abonaților, Apă Canal Sibiu SA va pune la dispoziție apă de utilizare menajeră prin intermediul a două autocisterne, care pot fi solicitate prin Call Center-ul companiei.

Operatorul regional avertizează că, la reluarea alimentării cu apă, sunt posibile modificări ale turbidității apei furnizate și recomandă abonaților din zonele menționate să își asigure din timp rezervele necesare de apă potabilă.