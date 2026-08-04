Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele finale obținute de cadrele didactice la proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026, după soluționarea contestațiilor.

La nivel național, rata candidaților care au obținut note între 7 și 9,99 sau nota 10 a ajuns la 54,41%, în creștere cu 3,36 puncte procentuale după reevaluarea lucrărilor.

În județul Sibiu, procentul notelor egale sau mai mari de 7 este de 54%, ceea ce plasează județul pe locul 18 la nivel național. Rezultatul este mai mare cu 3,54 puncte procentuale față de cel înregistrat înainte de depunerea contestațiilor.

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525 de candidați din Sibiu pot participa la repartizarea pe posturile titularizabile

După soluționarea contestațiilor, 525 de candidați din județul Sibiu au obținut la proba scrisă note de minimum 7 și pot fi repartizați pe posturile didactice publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Numărul este mai mare cu 34 de candidați față de situația anunțată înainte de contestații.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată, respectiv suplinire, este necesară minimum nota 5.

Indicator pentru județul Sibiu Rezultat final Procentul notelor de minimum 7 54,00% Locul ocupat la nivel național 18 Creșterea față de rezultatele inițiale 3,54 puncte procentuale Candidați care pot fi repartizați pe posturi titularizabile 525 Candidați în plus după contestații 34 Procentul notelor între 5 și 6,99 33,81% Note de 10 0

Sibiul, peste rezultatele din perioada 2021–2025

Rata de 54% înregistrată în 2026 este mai mare decât cea consemnată în județul Sibiu în ultimii cinci ani. Procentul rămâne însă sub nivelul din 2020, când 62% dintre candidați au obținut note de minimum 7.

Anul Procentul notelor de minimum 7 2026 54,00% 2025 47,96% 2024 47,70% 2023 48,80% 2022 51,30% 2021 48,20% 2020 62,00% 2019 40,03%

Nicio notă de 10 în județul Sibiu

Niciun candidat din județul Sibiu nu a obținut nota 10 la proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare 2026.

În 2025 a fost înregistrată o notă de 10, în 2024 au fost două, iar în 2023 cinci candidați au primit punctajul maxim.

Anul Numărul notelor de 10 2026 0 2025 1 2024 2 2023 5 2022 1 2021 2 2020 6 2019 0

Procentul notelor cuprinse între 5 și 6,99 este de 33,81%, în scădere cu 4,31 puncte procentuale față de rezultatele inițiale.

235 de contestații au fost depuse în județul Sibiu

În Sibiu au fost depuse în total 235 de contestații. În urma reevaluării, 131 de note au fost majorate, 100 au fost micșorate, iar patru au rămas nemodificate.

Rezultatul contestațiilor Număr de lucrări Note mărite 131 Note micșorate 100 Note nemodificate 4 Total contestații 235

Cele mai multe contestații au fost depuse la probele pentru învățământul primar și preșcolar, câte 42 pentru fiecare disciplină.

La proba destinată învățământului primar în limba română, 26 de note au fost majorate, iar 16 au fost micșorate. La proba de limba și literatura română, pedagogie preșcolară și metodica activităților din grădiniță, 28 de note au crescut și 14 au fost diminuate.

Alte 19 contestații au fost depuse la limba și literatura română, iar 19 la proba dedicată educației timpurii a copiilor sub trei ani.

Situația contestațiilor pe discipline în județul Sibiu

Proba de concurs Note mărite Note micșorate Nemodificate Total Alimentație publică 0 1 0 1 Arte vizuale 3 1 0 4 Biologie 2 1 0 3 Chimie 0 1 0 1 Consiliere psihopedagogică 3 3 0 6 Economie și educație economico-financiară 2 0 0 2 Educație fizică și sport 7 9 1 17 Educație fizică și sport – antrenori 1 2 0 3 Educație muzicală 1 0 1 2 Educație muzicală specializată 1 2 0 3 Educație socială 2 2 0 4 Educație tehnologică și aplicații practice 0 2 0 2 Electrotehnică, automatizări, telecomunicații 0 1 0 1 Electrotehnică, electromecanică 1 0 0 1 Electrotehnică, electromecanică, energetică – maiștri instructori 1 0 0 1 Fizică 3 0 0 3 Geografie 0 2 0 2 Industrie alimentară – maiștri instructori 1 0 0 1 Informatică și tehnologia informației 2 1 0 3 Istorie 7 4 1 12 Limba germană modernă 1 2 0 3 Limba și literatura engleză 4 4 0 8 Limba și literatura franceză 0 1 0 1 Limba și literatura română 7 11 1 19 Învățământ primar în limba română 26 16 0 42 Învățământ preșcolar 28 14 0 42 Educație timpurie pentru copiii sub trei ani 7 12 0 19 Matematică 9 1 0 10 Psihopedagogie specială 8 5 0 13 Religie ortodoxă 3 2 0 5 Terapie educațională complexă și integrată 1 0 0 1 Total 131 100 4 235

Repartizarea candidaților are loc pe 5 și 6 august

Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5–6 august 2026.

Candidații vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă.