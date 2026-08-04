Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele finale obținute de cadrele didactice la proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026, după soluționarea contestațiilor.

La nivel național, rata candidaților care au obținut note între 7 și 9,99 sau nota 10 a ajuns la 54,41%, în creștere cu 3,36 puncte procentuale după reevaluarea lucrărilor.

În județul Sibiu, procentul notelor egale sau mai mari de 7 este de 54%, ceea ce plasează județul pe locul 18 la nivel național. Rezultatul este mai mare cu 3,54 puncte procentuale față de cel înregistrat înainte de depunerea contestațiilor.

525 de candidați din Sibiu pot participa la repartizarea pe posturile titularizabile

După soluționarea contestațiilor, 525 de candidați din județul Sibiu au obținut la proba scrisă note de minimum 7 și pot fi repartizați pe posturile didactice publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Numărul este mai mare cu 34 de candidați față de situația anunțată înainte de contestații.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată, respectiv suplinire, este necesară minimum nota 5.

Indicator pentru județul SibiuRezultat final
Procentul notelor de minimum 754,00%
Locul ocupat la nivel național18
Creșterea față de rezultatele inițiale3,54 puncte procentuale
Candidați care pot fi repartizați pe posturi titularizabile525
Candidați în plus după contestații34
Procentul notelor între 5 și 6,9933,81%
Note de 100

Sibiul, peste rezultatele din perioada 2021–2025

Rata de 54% înregistrată în 2026 este mai mare decât cea consemnată în județul Sibiu în ultimii cinci ani. Procentul rămâne însă sub nivelul din 2020, când 62% dintre candidați au obținut note de minimum 7.

AnulProcentul notelor de minimum 7
202654,00%
202547,96%
202447,70%
202348,80%
202251,30%
202148,20%
202062,00%
201940,03%

Nicio notă de 10 în județul Sibiu

Niciun candidat din județul Sibiu nu a obținut nota 10 la proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare 2026.

În 2025 a fost înregistrată o notă de 10, în 2024 au fost două, iar în 2023 cinci candidați au primit punctajul maxim.

AnulNumărul notelor de 10
20260
20251
20242
20235
20221
20212
20206
20190

Procentul notelor cuprinse între 5 și 6,99 este de 33,81%, în scădere cu 4,31 puncte procentuale față de rezultatele inițiale.

235 de contestații au fost depuse în județul Sibiu

În Sibiu au fost depuse în total 235 de contestații. În urma reevaluării, 131 de note au fost majorate, 100 au fost micșorate, iar patru au rămas nemodificate.

Rezultatul contestațiilorNumăr de lucrări
Note mărite131
Note micșorate100
Note nemodificate4
Total contestații235

Cele mai multe contestații au fost depuse la probele pentru învățământul primar și preșcolar, câte 42 pentru fiecare disciplină.

La proba destinată învățământului primar în limba română, 26 de note au fost majorate, iar 16 au fost micșorate. La proba de limba și literatura română, pedagogie preșcolară și metodica activităților din grădiniță, 28 de note au crescut și 14 au fost diminuate.

Alte 19 contestații au fost depuse la limba și literatura română, iar 19 la proba dedicată educației timpurii a copiilor sub trei ani.

Situația contestațiilor pe discipline în județul Sibiu

Proba de concursNote măriteNote micșorateNemodificateTotal
Alimentație publică0101
Arte vizuale3104
Biologie2103
Chimie0101
Consiliere psihopedagogică3306
Economie și educație economico-financiară2002
Educație fizică și sport79117
Educație fizică și sport – antrenori1203
Educație muzicală1012
Educație muzicală specializată1203
Educație socială2204
Educație tehnologică și aplicații practice0202
Electrotehnică, automatizări, telecomunicații0101
Electrotehnică, electromecanică1001
Electrotehnică, electromecanică, energetică – maiștri instructori1001
Fizică3003
Geografie0202
Industrie alimentară – maiștri instructori1001
Informatică și tehnologia informației2103
Istorie74112
Limba germană modernă1203
Limba și literatura engleză4408
Limba și literatura franceză0101
Limba și literatura română711119
Învățământ primar în limba română2616042
Învățământ preșcolar2814042
Educație timpurie pentru copiii sub trei ani712019
Matematică91010
Psihopedagogie specială85013
Religie ortodoxă3205
Terapie educațională complexă și integrată1001
Total1311004235

Repartizarea candidaților are loc pe 5 și 6 august

Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5–6 august 2026.

Candidații vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă.

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