Pe scurt:
Aproape 23% din lucrări au fost contestate, iar 98,6% dintre contestații au dus la modificarea notei. Vezi câți candidați au reușit să treacă pragul de nota 7 după reevaluare și când începe repartizarea pe posturi.
Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 4 august, rezultatele finale ale probei scrise din cadrul concursului național de Titularizare 2026, potrivit Mediafax.
Datele oficiale arată că reevaluarea lucrărilor în urma contestațiilor a dus la creșterea numărului de candidați care au obținut note de minimum 7, pragul necesar pentru ocuparea unui post didactic pe perioadă nedeterminată.
Potrivit ministerului, au fost depuse 7.222 de contestații la Titularizare 2026, reprezentând aproape 23% din totalul lucrărilor evaluate. În urma reevaluării, notele au fost modificate în cazul a 7.121 de lucrări, ceea ce înseamnă 98,6% din totalul contestațiilor. Dintre acestea, 4.452 de note au fost majorate, iar 2.669 au fost diminuate.
Rezultatele finale sunt disponibile aici: https://titularizare.edu.ro/
A crescut numărul candidaților cu note peste 7
După soluționarea contestațiilor, 17.205 candidați au obținut note de cel puțin 7 la proba scrisă, cu 1.065 mai mulți decât înainte de reevaluare. Astfel, procentul final al notelor de minimum 7 a ajuns la 54,41%, în creștere față de rezultatele inițiale și cu aproape opt puncte procentuale peste nivelul înregistrat la sesiunea din 2025, când ponderea a fost de 46,66%.
În cazul absolvenților din promoția curentă, aproape jumătate dintre candidați, respectiv 48,23%, au obținut note de cel puțin 7 după soluționarea contestațiilor. Ministerul mai precizează că procentul notelor sub 5 a scăzut cu 2,58%, iar ponderea notelor cuprinse între 5 și 6,99 s-a redus ușor. Numărul notelor maxime a rămas neschimbat după contestații, fiind înregistrate 28 de lucrări notate cu 10.
Peste 33.000 de candidați au susținut proba scrisă
La examen s-au prezentat 33.881 de candidați, reprezentând aproximativ 84,7% dintre cei aproape 40.000 de candidați care aveau drept de participare. Pe parcursul probei, 2.187 de candidați s-au retras, majoritatea din motive personale, iar 52 de persoane au fost eliminate din concurs. Dintre acestea, 20 au fost sancționate pentru fraudă sau tentativă de fraudă, ceea ce le interzice ocuparea unui post didactic în anul școlar următor. După anularea a 18 lucrări pentru nerespectarea normelor de redactare, în procesul de evaluare digitalizată au rămas 31.623 de lucrări.
Urmează repartizarea pe posturile vacante
După publicarea rezultatelor finale, inspectoratele școlare vor organiza, în zilele de 5 și 6 august, ședințele publice pentru repartizarea candidaților pe posturile disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată. În acest an sunt disponibile 6.166 de posturi titularizabile, cele mai multe fiind în învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar, dar și pentru profesorii itineranți și de sprijin sau pentru profesorii-consilieri școlari.
Pentru obținerea unui post de titular, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă. Pentru angajarea pe perioadă determinată, nota minimă necesară este 5 la ambele probe. La Sibiu, peste 230 de contestații au fost depuse la proba scrisă, iar județul s-a clasat pe locul 15 în țară la rezultatele inițiale.
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