Pe scurt: Motorina ar putea deveni mai ieftină, iar exporturile de carburant vor fi limitate temporar. Ce prevede exact noua lege promulgată de șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a promulgat actul normativ care prevede reducerea accizei la motorină și limitarea temporară a exporturilor, potrivit Rador.

Legea introduce, pe lângă reducerea accizei, și plafonarea adaosului comercial practicat de distribuitorii de carburanți, precum și o contribuție de solidaritate impusă marilor companii petroliere.

Măsurile vin într-un context în care motorina a atins pragul de 10 lei pe litru în benzinăriile din Sibiu, iar discuțiile despre o posibilă ieftinire a benzinei și motorinei cu peste 30 de bani pe litru se purtau de mai multe săptămâni.

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Limitarea temporară a exporturilor de motorină are rolul de a menține pe piața internă cantități suficiente de carburant, în condițiile în care prețurile la pompă au crescut constant în ultima perioadă. Contribuția de solidaritate vizează companiile petroliere cu profituri mari, într-o formulă similară celor aplicate în alte state europene în perioadele de creștere accentuată a prețurilor la energie și combustibili.

A doua lege promulgată extinde termenul pentru TVA redus la locuințe

Șeful statului a promulgat în aceeași zi o a doua lege, care prelungește până la 30 septembrie 2026 termenul în care cumpărătorii pot achiziționa locuințe cu TVA redus de 9%. Actul normativ elimină totodată costurile suplimentare suportate de persoanele afectate de atacul cibernetic produs la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), incident care a blocat temporar activitatea instituției și a afectat tranzacțiile imobiliare aflate în derulare.

Prin eliminarea acestor costuri suplimentare, cumpărătorii care au fost nevoiți să reia sau să întârzie procedurile din cauza atacului cibernetic nu vor mai suporta cheltuieli generate de disfuncționalitățile sistemului de cadastru.