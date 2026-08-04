Pe scurt: O asociație de energie cere reducerea la zero a TVA pentru panouri solare și baterii, susținând că măsura ar putea aduce peste 600 de milioane de euro investiții private anual, fără bani de la stat.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului să adopte în regim de urgență un pachet de măsuri fiscale prin care sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare să beneficieze de TVA zero, potrivit unui comunicat citat de Mediafax.

Propunerea se inspiră din modelul aplicat deja în Germania și se bazează pe prevederile Directivei (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv o cotă de TVA de 0% pentru instalațiile fotovoltaice.

Germania folosește acest mecanism de la 1 ianuarie 2023, iar potrivit APCE, rezultatele au condus la avansarea investițiilor private și la dezvoltarea capacităților de producție și stocare a energiei. Reprezentanții asociației susțin că contextul energetic actual arată cât de important este ca România să încurajeze investițiile în producția și stocarea distribuită de energie.

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„Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producției hidroenergetice, nucleare, vulnerabilitățile sistemului energetic și presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investițiile în producția și stocarea distribuită de energie. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investițiile cetățenilor în independența energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, se arată în comunicatul APCE.

Un pachet legislativ pentru sesiunea parlamentară din toamnă

Asociația anunță că va depune în sesiunea parlamentară din toamnă un pachet legislativ care prevede aplicarea TVA zero pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW, pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalațiilor fotovoltaice.

Măsura ar urma să se aplice persoanelor fizice, ONG-urilor, unităților de cult, școlilor, spitalelor, instituțiilor publice și IMM-urilor eligibile.

APCE propune totodată eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată și ulterior utilizată din baterii. Potrivit calculelor organizației, introducerea unei cote de TVA de 0% ar putea genera anual instalarea a aproximativ 96.000 de noi sisteme fotovoltaice, ceea ce ar însemna o putere nou instalată de 768 MW și o capacitate de stocare de 1,54 GWh. Investițiile private mobilizate ar ajunge, potrivit estimărilor, la aproximativ 614 milioane de euro.

Impactul bugetar și argumentele APCE

Asociația estimează că impactul bugetar brut rezultat din neîncasarea TVA ar fi de aproximativ 129 de milioane de euro pe an, sumă care ar putea fi recuperată parțial prin taxele și contribuțiile plătite de firmele instalatoare, precum CASS, impozitul pe profit sau taxele pe dividende. Potrivit APCE, fiecare euro reprezentând TVA neîncasată ar genera aproximativ 4,8 euro investiții private, fără ca statul să fie nevoit să finanțeze aceste investiții prin programe de subvenții.

Pe termen mediu și lung, organizația consideră că măsura ar contribui la reducerea importurilor de energie, la scăderea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf, la creșterea securității energetice, la dezvoltarea capacităților de stocare distribuite, la diminuarea presiunii asupra rețelelor electrice și la reducerea necesarului de finanțare prin programele publice de sprijin.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA zero pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare funcționează. Investițiile private au crescut, capacitățile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeași bază legală europeană și aceeași posibilitate. Diferența este exclusiv voința politică. Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic național atunci când depinde de condițiile hidrologice și de importurile de energie. Nu putem aștepta ploaia sau intervenția providenței pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investițiile cetățenilor și ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact așa cum au făcut deja alte state europene”, a declarat președintele APCE, Dan Pîrșan, citat în comunicat.