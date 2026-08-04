Pe scurt: Cabinele de taxă dispar din Croația: mașinile vor trece nestingherite prin punctele de pe autostradă, dar șoferii trebuie să se înregistreze din timp ca să nu rămână cu amendă.

Șoferii români care merg cu mașina în Croația vor găsi, începând din toamna anului 2026, un sistem complet nou de taxare a autostrăzilor.

Guvernul de la Zagreb a aprobat renunțarea la barierele și cabinele clasice unde mașinile opreau pentru plata taxei de drum, potrivit Mediafax.

Noul sistem, denumit Free Flow, va permite autovehiculelor să circule fără oprire prin fostele puncte de taxare. Suma datorată va fi calculată automat, fie cu ajutorul camerelor care citesc numărul de înmatriculare, fie printr-un dispozitiv electronic montat în vehicul, potrivit informațiilor preluate de la publicația germană tz.de.

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Ce trebuie să facă șoferii români pentru a circula fără probleme

Pentru autoturisme și motociclete cu masa de până la 3,5 tone, autoritățile croate pun la dispoziție două variante de plată. Prima presupune înregistrarea în prealabil a numărului de înmatriculare pe o platformă online, astfel încât sistemul să identifice automat mașina la trecerea prin punctele de taxare. A doua opțiune este utilizarea unei cutii electronice (TAG), care comunică direct cu infrastructura rutieră.

Pentru camioane, autobuze și toate vehiculele cu masa de peste 3,5 tone, dispozitivul electronic rămâne obligatoriu. O schimbare importantă vizează felul în care sunt folosite aceste cutii: fiecare autovehicul va trebui înregistrat individual, iar dispozitivele nu vor mai putea fi mutate de pe o mașină pe alta, așa cum procedau unii șoferi până acum.

Calendarul implementării, până la 1 martie 2027

Trecerea la noul sistem va începe treptat din toamna anului 2026, după încheierea sezonului estival, tocmai pentru a evita blocajele din perioada de vârf a concediilor. Potrivit calendarului anunțat de autoritățile croate, toate punctele de taxare de pe autostrăzi ar urma să funcționeze exclusiv în noul sistem electronic de taxare începând cu 1 martie 2027.

Spre deosebire de alte state din regiune, Croația nu intenționează să introducă o vignetă, similară celor folosite în Austria, Slovenia sau Ungaria. Taxarea va rămâne legată de distanța efectiv parcursă pe autostradă.

O investiție de peste 160 de milioane de euro

Modernizarea infrastructurii de taxare presupune investiții de peste 160 de milioane de euro. O mare parte din sumă este finanțată prin fonduri europene destinate redresării economice, în timp ce diferența va fi acoperită de compania de stat care administrează autostrăzile croate.

Autoritățile estimează că noul sistem va reduce considerabil timpii de așteptare în sezonul turistic, când la porțile de taxare se formează frecvent coloane de kilometri, inclusiv pe rutele folosite de turiștii români în drum spre litoralul Adriaticii.

Pentru șoferii din România, schimbarea ar putea însemna un drum mai rapid spre destinațiile de vacanță de la Marea Adriatică, fără opriri repetate la cabinele de taxare și fără ambuteiajele din perioadele aglomerate.

Cei care intenționează să călătorească în Croația după implementarea sistemului vor trebui însă să se informeze înainte de plecare și să aleagă una dintre metodele de înregistrare și plată disponibile, pentru a evita eventualele sancțiuni sau dificultăți la utilizarea autostrăzilor.