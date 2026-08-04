Polițiștii rutieri sibieni sunt zilnic pe teren, desfășurând acțiuni pentru depistarea șoferilor care încalcă legea și pun în pericol siguranța traficului.
În urma controalelor efectuate pe drumurile din județ sunt aplicate zilnic sancțiuni, sunt suspendate permise de conducere și sunt întocmite dosare penale pentru cele mai grave abateri.
Un astfel de caz a fost înregistrat în seara zilei de 3 august, în jurul orei 19:30, în orașul Tălmaciu, unde un bărbat de 34 de ani, din Poiana Sibiului, a fost depistat la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat.
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat.
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