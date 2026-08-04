Pe scurt: Un bărbat de 47 de ani din Sibiu a fost prins la volan cu permisul suspendat și 1,24 mg/l alcool în aerul expirat

Polițiștii rutieri sibieni sunt zilnic la datorie și desfășoară acțiuni pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație sau conduc sub influența alcoolului ori a altor substanțe interzise.

În cadrul controalelor, sunt oprite și verificate zeci de autovehicule, iar conducătorii auto sunt testați și sancționați atunci când sunt constatate abateri.

În fiecare zi, oamenii legii aplică zeci de amenzi și suspendă numeroase permise de conducere ale șoferilor care ignoră prevederile Codului Rutier, cu scopul de a crește siguranța tuturor participanților la trafic.

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Șofer oprit pe strada Zăvoi, cu permisul suspendat și alcool în aerul expirat

Cazul a fost înregistrat luni, 3 august 2026, în jurul orei 07:30, în municipiul Sibiu. Polițiștii au oprit atunci, pentru control, un autoturism condus pe strada Zăvoi de un sibian în vârstă de 47 de ani.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Testarea alcoolscopică a indicat, în plus, o valoare de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru aplicarea măsurilor legale.