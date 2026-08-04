Pe scurt: Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida sunt capul de afiș al ediției din acest an. Vezi exact la ce oră trebuie să fii la scena principală pentru fiecare dintre ei.

O nouă ediție UNTOLD are loc în perioada 6-9 august 2026, la Cluj-Napoca. Organizatorii se află pe ultima sută de metri cu pregătirile, potrivit Mediafax.

Pe scena principală a festivalului vor urca artiști precum Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida. Ediția din acest an aduce pe aceeași scenă nume mari din muzica internațională.

Mai jos este programul UNTOLD 2026 pe zile, cu orele exacte la care artiștii urcă pe scena principală.

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Program UNTOLD 2026 joi, 6 august

18:00–18:45 – Olix & Aner (Kiss FM)

18:45–19:00 – Alexandra Căpitănescu

19:10–20:10 – DJ Bliss

20:25–21:15 – Smiley

21:15–21:25 – Sadhguru Moment

21:55–23:10 – Sting

23:10–23:45 – Kris Fade & Dean Curtis (Cancelled Music)

23:50–01:20 – James Hype

01:20–01:45 – Guess Who

03:30–05:00 – Maddix

Program UNTOLD 2026 vineri, 7 august

18:00–18:30 — Dj Silent Disciple

18:40–19:25 — Puya

19:35–20:20 — Swae Lee

20:20–20:35 — Pro Tv Special Moment

20:35–21:20 — Alex Velea Special Show

21:20–22:35 — Zara Larsson

22:35–22:50 — Iqos Presents Damian Drăghici & Brothers X Pado & Belo

23:05–00:20 — Kygo

00:40–02:10 — Sebastian Ingrosso

02:40–03:55 — Marshmello

04:15–05:15 — Tchami

Sâmbătă, 8 august: Lewis Capaldi și Martin Garrix, în programul serii

18:00–19:00 — Șaguna

19:20–19:50 — Junii Sibiului & Guests

20:10–21:10 — Damian Drăghici & Brothers

21:55–22:55 — Lewis Capaldi

23:10–00:25 — Mestiza

00:45–02:00 — Lost Frequencies

02:30–04:00 — Martin Garrix

04:15–05:15 — Tujamo

Duminică, 9 august: Flo Rida și Steve Aoki închid ediția 2026

18:00–18:45 — Dan T (Digi Fm)

18:55–19:55 — Grasu XXL

20:25–21:25 — Flo Rida

21:25–21:50 — Iqos Presents Jo & Lazy Ed

21:50–22:50 — Alan Walker

23:05–00:20 — Meduza³ (Live)

00:20–00:40 — Animal X

00:40–02:10 — Afrojack B2b R3hab

02:20–03:55 — Steve Aoki

03:45–05:00 — Padre Guilherme

Programul complet al festivalului UNTOLD 2026 confirmă un line-up format din nume internaționale consacrate și artiști români, distribuiți pe cele patru zile de festival de la Cluj-Napoca.