Pe scurt:
Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida sunt capul de afiș al ediției din acest an. Vezi exact la ce oră trebuie să fii la scena principală pentru fiecare dintre ei.
O nouă ediție UNTOLD are loc în perioada 6-9 august 2026, la Cluj-Napoca. Organizatorii se află pe ultima sută de metri cu pregătirile, potrivit Mediafax.
Pe scena principală a festivalului vor urca artiști precum Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida. Ediția din acest an aduce pe aceeași scenă nume mari din muzica internațională.
Mai jos este programul UNTOLD 2026 pe zile, cu orele exacte la care artiștii urcă pe scena principală.
Program UNTOLD 2026 joi, 6 august
18:00–18:45 – Olix & Aner (Kiss FM)
18:45–19:00 – Alexandra Căpitănescu
19:10–20:10 – DJ Bliss
20:25–21:15 – Smiley
21:15–21:25 – Sadhguru Moment
21:55–23:10 – Sting
23:10–23:45 – Kris Fade & Dean Curtis (Cancelled Music)
23:50–01:20 – James Hype
01:20–01:45 – Guess Who
03:30–05:00 – Maddix
Program UNTOLD 2026 vineri, 7 august
18:00–18:30 — Dj Silent Disciple
18:40–19:25 — Puya
19:35–20:20 — Swae Lee
20:20–20:35 — Pro Tv Special Moment
20:35–21:20 — Alex Velea Special Show
21:20–22:35 — Zara Larsson
22:35–22:50 — Iqos Presents Damian Drăghici & Brothers X Pado & Belo
23:05–00:20 — Kygo
00:40–02:10 — Sebastian Ingrosso
02:40–03:55 — Marshmello
04:15–05:15 — Tchami
Sâmbătă, 8 august: Lewis Capaldi și Martin Garrix, în programul serii
18:00–19:00 — Șaguna
19:20–19:50 — Junii Sibiului & Guests
20:10–21:10 — Damian Drăghici & Brothers
21:55–22:55 — Lewis Capaldi
23:10–00:25 — Mestiza
00:45–02:00 — Lost Frequencies
02:30–04:00 — Martin Garrix
04:15–05:15 — Tujamo
Duminică, 9 august: Flo Rida și Steve Aoki închid ediția 2026
18:00–18:45 — Dan T (Digi Fm)
18:55–19:55 — Grasu XXL
20:25–21:25 — Flo Rida
21:25–21:50 — Iqos Presents Jo & Lazy Ed
21:50–22:50 — Alan Walker
23:05–00:20 — Meduza³ (Live)
00:20–00:40 — Animal X
00:40–02:10 — Afrojack B2b R3hab
02:20–03:55 — Steve Aoki
03:45–05:00 — Padre Guilherme
Programul complet al festivalului UNTOLD 2026 confirmă un line-up format din nume internaționale consacrate și artiști români, distribuiți pe cele patru zile de festival de la Cluj-Napoca.
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