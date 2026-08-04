Pe scurt: O stradă din cartierul După Zid intră în șantier: borduri noi, trotuare refăcute și locuri de parcare moderne, promise de primar chiar locuitorilor din zonă.

Primăria Municipiului Mediaș a dat startul lucrărilor de refacere a sistemului rutier și a trotuarelor pe strada Bastionului, din cartierul După Zid, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Proiectul cuprinde mai multe etape de intervenție, esențiale pentru siguranța și confortul participanților la trafic. Prima etapă presupune înlocuirea bordurilor vechi și montarea unora noi, conforme cu standardele actuale. Urmează amenajarea trotuarelor, prin pregătirea terasamentului în vederea montării noului pavaj pietonal, precum și crearea de spații de parcare cu pavaje de tip grilă, o soluție care permite integrarea locurilor de parcare în mediul urban.

Etapa finală va aduce refacerea completă a sistemului rutier

În perioada imediat următoare, echipele de lucru vor trece la etapa finală a proiectului, care presupune refacerea completă a sistemului rutier în întreaga zonă afectată de lucrări.

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„Așa cum se poate observa, am dat startul lucrărilor de refacere a sistemului rutier și a trotuarelor și pe strada Bastionului din cartierul După Zid. Este o lucrare pe care am promis-o oamenilor cu care m-am întâlnit în această zonă, este o lucrare ce se va realiza în perioada următoare. În același timp, se poate observa că este o lucrare necesară în urma proiectului amplu pe care l-am avut în oraș, privind modernizarea rețelelor de apă și canalizare”, a declarat Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș.

Edilul a adăugat: „Promisiunea mea este aceea că, pe etape, tot mai multe străzi din orașul nostru vor arăta așa cum ne dorim cu toții să arate”.

Primăria Municipiului Mediaș își cere scuze pentru disconfortul creat în trafic pe durata desfășurării lucrărilor și le recomandă tuturor participanților la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă.