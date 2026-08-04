Pe scurt: Un turneu de fotbal între comune din regiunea Secașelor s-a transformat într-o campanie de strângere de fonduri pentru femeile diagnosticate cu cancer din Sibiu.

Organizația Tineretului Social-Democrat Sibiu a organizat prima ediție a proiectului „Kick for Hope”, un turneu de fotbal desfășurat în parteneriat cu Grupul de Suport Oncologic Sibiu, la care au participat echipe reprezentând unități administrativ-teritoriale din regiunea Secașelor.

Despre lansarea proiectului, cititorii au aflat din articolul Tinerii din PSD Sibiu transformă sportul în speranță și solidaritate prin „Kick for Hope”, iar prima ediție a avut loc efectiv în comuna Loamneș.

Fondurile obținute în urma competiției vor sprijini activitatea Grupului de Suport Oncologic Sibiu și vor contribui la susținerea femeilor care se confruntă cu diagnosticul de cancer. Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost construit pe spirit de echipă, implicare și responsabilitate față de comunitate, cu scopul de a arăta că sportul poate uni comunități și poate aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Solidaritatea poate îmbrăca multe forme, iar uneori ea începe pe un teren de fotbal. Prin prima ediție a proiectului „Kick for Hope”, Organizația Tineretului Social-Democrat Sibiu a demonstrat că sportul poate uni comunități și poate aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.

Evenimentul, desfășurat în parteneriat cu Grupul de Suport Oncologic Sibiu, a reunit echipe reprezentând unități administrativ-teritoriale din regiunea Secașelor, într-o competiție construită pe spirit de echipă, implicare și responsabilitate față de comunitate. Prin această inițiativă, Tineretul Social-Democrat Sibiu și-a propus să demonstreze că atunci când comunitatea se unește în jurul unei cauze nobile, fiecare gest de implicare poate aduce speranță celor aflați în suferință.

Fondurile obținute în urma acestei prime ediții vor sprijini activitatea Grupului de Suport Oncologic Sibiu și vor contribui la susținerea femeilor care luptă zi de zi cu diagnosticul de cancer.

„Ne-am dorit ca acest proiect să fie mai mult decât un simplu turneu de fotbal. Ne-am dorit să transmitem un mesaj puternic: că nimeni nu trebuie să lupte singur. Fiecare echipă înscrisă, fiecare participant, fiecare sponsor și fiecare persoană implicată a contribuit la o cauză care înseamnă viață, speranță și solidaritate. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment și sunt convins că acesta este doar începutul unui proiect care va crește de la o ediție la alta”, a declarat Florian Giubega, președintele Organizației Tineretului Social-Democrat Sibiu.

„Kick for Hope” este un proiect care își propune să aducă împreună comunitățile din județul Sibiu printr-o serie de competiții sportive organizate pe regiuni, fiecare etapă având și o importantă componentă caritabilă. Scopul inițiativei este acela de a transforma spiritul competiției în sprijin concret pentru oamenii aflați în momente dificile.

Organizația Tineretului Social-Democrat Sibiu adresează sincere mulțumiri gazdelor noastre din comuna Loamneș, pentru deschiderea, implicarea și ospitalitatea de care au dat dovadă. Mulțumim doamnei primar Maria Greavu, domnului viceprimar Daniel Crețu, doamnei Raluca Solomon, precum și tuturor celor care au depus eforturi pentru ca participanții să fie primiți în cele mai bune condiții. Sprijinul și colaborarea lor au contribuit în mod esențial la reușita acestui eveniment.

Un gând de profundă recunoștință se îndreaptă și către doamna Mihaela Faraon, președinta Grupului de Suport Oncologic Sibiu, pentru dedicarea, empatia și eforturile neobosite pe care le depune în sprijinul femeilor diagnosticate cu cancer. Prin activitatea sa, oferă nu doar sprijin practic, ci și încredere, curaj și speranță celor care trec prin unele dintre cele mai dificile momente ale vieții. Tineretul Social-Democrat Sibiu își reafirmă sprijinul față de Grupul de Suport Oncologic Sibiu și își dorește ca acest parteneriat să continue și în viitor, pentru că împreună putem face o diferență reală în viața celor care au nevoie de noi.

Le mulțumim, de asemenea, tuturor echipelor participante, voluntarilor, sponsorilor și oamenilor care au ales să fie parte din această inițiativă. Fiecare gest de implicare a însemnat un mesaj de încurajare pentru femeile care duc una dintre cele mai grele lupte ale vieții.

Prima ediție a proiectului „Kick for Hope” a demonstrat că, dincolo de goluri, clasamente și trofee, adevărata victorie este aceea de a fi alături de semenii noștri. Atunci când o comunitate se unește în jurul unei cauze, sportul devine un limbaj al solidarității, iar speranța capătă puterea de a schimba destine. Acesta este mesajul pe care Tineretul Social-Democrat Sibiu îl va duce mai departe prin fiecare ediție a acestui proiect.” transmite TSD Sibiu