Comunitatea sibiană se mobilizează pentru sprijinirea lui Tudor Lungu, agent al Poliției Orașului Avrig, grav rănit în accidentul rutier produs în urmă cu mai bine de două săptămâni pe DN1, la intrarea în localitatea Bradu.

În sprijinul polițistului Tudor Lungu și al familiei sale va fi organizată o nouă ediție a Cupei Solidarității, un turneu caritabil de fotbal inițiat de Eugen Ceapă, voluntar al Crucii Roșii Sibiu, împreună cu fiica sa, Patricia.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 august 2026, începând cu ora 10:00, la Stadion Voința, iar taxa de înscriere pentru echipe este de 500 de lei. Toți banii strânși în urma participării vor fi donați familiei lui Tudor Lungu.

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Cei interesați să participe se pot înscrie pe pagina de Facebook a evenimentului.

Echipe de adulți, fete și copii, unite pentru Tudor

Competiția este una amicală și va reuni echipe de adulți, echipe feminine și echipe de copii. Organizatorii pregătesc și un moment de socializare la teren, unde participanții vor putea lua parte la un grătar.

Pe lângă taxa financiară de înscriere, participanții sunt încurajați să aducă și produse neperisabile. Acestea vor fi distribuite ulterior de voluntarii Crucii Roșii către familii aflate în dificultate. „Ne dorim ca această ediție să fie cea mai reușită de până acum. Facem apel la toți cei care pot să participe, să înscrie o echipă, să doneze sau pur și simplu să fie alături de noi. Împreună putem face o diferență reală pentru Tudor Lungu”, este mesajul organizatorilor.

Zece ediții de solidaritate prin sport

De-a lungul timpului, competiția a ajuns la 10 ediții, fiecare dedicată unei cauze importante pentru comunitate:

9 octombrie 2021 – Secția de nou-născuți prematuri, coordonată de Livia Ognean

26 martie 2022 – Sprijin pentru refugiații ucraineni din Sibiu

26 iunie 2022 – Asociația „Primește și Dăruiește” din Mediaș

6 august 2022 – Crucea Roșie Sibiu

7 mai 2023 – Colantarea microbuzului Crucii Roșii

25 iunie 2023 – Renovarea parcului din cartierul Arhitecților

30 iunie 2024 – Familia Baboi din Cisnădie

21 septembrie 2024 – Matyas din Apoldu de Jos

12 iulie 2025 – Ambulanțele private ale Crucii Roșii

19 aprilie 2026 – Copiii cu sindrom Down din Sibiu

Ediția din 22 august va fi dedicată lui Tudor Lungu, un om care are nevoie acum de sprijinul comunității.

Reamintim că Tudor Lungu a fost rănit grav în accidentul produs în 18 iulie, pe DN1, la kilometrul 289, la intrarea în localitatea Bradu. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, motociclistul, în vârstă de 33 de ani, din Avrig, s-ar fi angajat în depășirea unui autoturism care intenționa să efectueze un viraj la stânga. În urma impactului, acesta a suferit multiple traumatisme și a fost transportat în stare de inconștiență la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu, cu un echipaj SMURD.

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