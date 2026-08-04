O zi de pescuit s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie. Pe 1 august, în jurul orei 16:00, un sibian a trecut prin momente de intensă tensiune, aflându-se la un pas de pericol după ce un urs și-a făcut apariția și a traversat înot râul Olt, chiar în zona în care acesta se afla.

Cel care a trecut prin aceste momente limită este Ionuț Holerga, un nume respectat în comunitatea pescarilor din Sibiu și din întreaga țară. Cu o experiență de peste 6 ani în competiții, Ionuț este Campion Național Individual (AGVPS România 2024) și Vicecampion Național pe echipe în același an.

Pasiunea sa pentru pescuit a început încă din copilărie, pe lacul Brădeni:

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„Am început să pescuiesc din copilărie, pe lacul Brădeni, și așteptam weekendul cu nerăbdare. Eram ca un burete al cunoștințelor care veneau din partea pescarilor vechi. Prin 2019 am descoperit pescuitul competițional — la început i-am subestimat complexitatea, dar am înțeles repede cât de departe este de pescuitul de plăcere. De atunci concurez constant pe bălțile din țară.”, povestește sibianul.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un sibian s-a trezit față în față cu un urs, în timp ce pescuia pe Olt: înota la câțiva metri de el — VIDEO

„Nu a creat un pericol”

Pasiunea sa pentru pescuit a început încă din copilărie, pe lacul Brădeni:

„Am început să pescuiesc din copilărie, pe lacul Brădeni, și așteptam weekendul cu nerăbdare. Eram ca un burete al cunoștințelor care veneau din partea pescarilor vechi. Prin 2019 am descoperit pescuitul competițional — la început i-am subestimat complexitatea, dar am înțeles repede cât de departe este de pescuitul de plăcere. De atunci concurez constant pe bălțile din țară.”, povestește sibianul.

Deși prezența animalului a putut fi tratată cu calm datorită distanței, situația a fost extrem de fragilă, punându-l pe sibian la un pas de o confruntare periculoasă.

„S-a întâmplat la Cincșor – Voila. Cu siguranță, au mai fost cazuri în care personal am văzut asta. Nu este pentru prima dată. Ca reacție, fiind lângă mașini sau zone de siguranță, cu distanțe destul de mari, nu a creat un pericol, așadar nu am avut vreo problemă legată de asta”, a declarat Ionuț Holerga pentru Ora de Sibiu.

„S-ar putea în unele cazuri să nu fie chiar atât de prietenos”

Pentru că ursul și-a continuat drumul și a evitat o apropiere directă care ar fi declanșat o catastrofă, autoritățile nu au fost alertate în acel moment. Totuși, conștient de pericolul iminent la care sunt expuși zilnic oamenii, sibianul a simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă.

„Autoritățile nu am avut de ce să le sesizăm, deoarece nu s-a apropiat, nu ne-a creat vreun disconfort, să spun așa. Practic, și-a văzut de treaba lui, dar am ales să postez clipul pe TikTok în atenționarea pescarilor, deoarece este foarte frecventată zona. Și s-ar putea în unele cazuri să nu fie chiar atât de prietenos sau să se apropie prea mult.”

Pentru că ursul și-a continuat drumul și a evitat o apropiere directă care ar fi declanșat o catastrofă, autoritățile nu au fost alertate în acel moment. Totuși, conștient de pericolul iminent la care sunt expuși zilnic oamenii, sibianul a simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă.

foto: arhivă

Apel disperat pentru vigilență: „Purtați spray de urs la voi”

Trecerea la un pas de o nenorocire l-a determinat pe campionul național să lanseze un avertisment ferm către toți cei care aleg să își petreacă timpul liber în natură.

„Fac un apel la vigilență către autorități și către toți cei care merg în natură, poate se reușește luarea unor măsuri. Îi sfătuiesc pe oameni să aibă mereu asupra lor un spray de urs, pentru că într-o astfel de situație le poate salva viața.” concluzionează acesta.