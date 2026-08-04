Ursul care a umblat, luni, pe străzile din Șelimbăr a fost alungat din localitate. Prezența animalului i-a speriat pe cetățeni, întrucât a ajuns foarte aproape de zonele populate.

Animalul a fost văzut în localitate în jurul orei 18:45. El s-a plimbat pe strada Nicolae Bălcescu, dar și pe strada Mihai Viteazul. Șelimbărenii au sunat la 112 și au anunțat prezența acestuia, astfel că în zonă au intervenit autoritățile competente. De asemenea, cetățenii au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert să nu se apropie de zona indicată.

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Primarul Marius Grecu a precizat, pentru Ora de Sibiu, că ursul a fost identificat pe străzi, iar apoi a fost alungat. „După ce a fost identificat, ursul a fugit către Șopa. L-au urmărit colegii, iar noaptea trecută nu a mai revenit”, a spus acesta.

Edilul a adăugat că „nu este același urs care a fost și în Sibiu”. Animalul văzut luni la Șelimbăr nu avea crotaliu.

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