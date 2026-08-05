Pe scurt: Cota de impozitare pentru vile și mașini scumpe s-a triplat de la 1 ianuarie 2026. Iată ce s-a schimbat în formularul pe care trebuie să-l completeze proprietarii și unde poate fi descărcat.

ANAF a publicat, miercuri, 5 august 2026, în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 917/2026 prin care se modifică anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.738/2024.

Este vorba despre actul normativ care aprobă modelul și conținutul Formularului 216 „Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”, precum și procedura de colaborare între organul fiscal local și cel central privind transmiterea informațiilor despre contribuabilii care datorează acest impozit, potrivit startupcafe.ro.

Odată cu publicarea ordinului, ANAF a pus la dispoziție și noul formular 216 în format PDF editabil, care poate fi descărcat direct de pe site-ul agenției.

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De ce a fost nevoie de actualizarea formularului 216

Modificarea a fost impusă de intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a unor prevederi din Legea nr. 239/2025 – Pachetul 2 de măsuri fiscale. Legea a majorat cota de impozitare pentru bunurile imobile și mobile de valoare mare de la 0,3% la 0,9%, ceea ce a impus adaptarea corespunzătoare a declarației folosite de contribuabili.

Astfel, „taxa pe lux” se calculează, începând cu anul 2026, după cum urmează:

a) în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 lei;

b) în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Practic, cota s-a triplat față de nivelul aplicat anterior, ceea ce înseamnă un impozit semnificativ mai mare pentru proprietarii de vile și mașini scumpe care depășesc plafoanele stabilite de lege. Formularul actualizat trebuie folosit pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare aferent anului 2026.