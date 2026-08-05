A început asfaltarea pe una din cele mai importante străzi din Cisnădie

Pe scurt: Cisnădenii de pe strada 1 Decembrie vor avea în curând un drum nou. Ce spune primăria despre stadiul lucrărilor.

Primăria Orașului Cisnădie a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că lucrarea de asfaltare pe strada 1 Decembrie a început.

„Stimați cetățeni, suntem bucuroși să vă anunțăm că lucrarea de asfaltare pe Str. 1 Decembrie a început!”, se arată în mesajul transmis de Primăria Cisnădie.

Anunțul face parte din seria de lucrări de infrastructură rutieră derulate de administrația locală în orașul Cisnădie, care vizează îmbunătățirea stării drumurilor din localitate.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pentru locuitorii din zona străzii 1 Decembrie, demararea lucrărilor înseamnă că, pe perioada execuției, traficul auto sau accesul la unele proprietăți ar putea fi afectat temporar, așa cum se întâmplă de regulă în cazul acestui tip de intervenții.