Un accident rutier urmat de izbucnirea unui incendiu s-a produs, miercuri după-amiază, pe Autostrada A1, la kilometrul 274, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în apropierea localității Săliște.

UPDATE 2:

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la kilometrul 274, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în zona localității Săliște, un bărbat în vârstă de 56 de ani, cetățean străin, a intrat în coliziune cu remorca unui ansamblu TIR condus în fața sa de un bărbat, tot în vârstă de 56 de ani, din județul Timiș. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind înregistrate victime.

UPDATE:

Conform ISU Sibiu, incendiul izbucnit în urma accidentului rutier a fost lichidat, însă autoturismul a fost distrus în totalitate de flăcări. În momentul impactului, în mașină se aflau trei persoane, care s-au autoevacuat. Acestea au fost evaluate de echipajele medicale și au primit îngrijiri la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

ȘTIRE INIȚIALĂ:

La fața locului intervin pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. De asemenea, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, cu medic, acordă sprijin în cadrul intervenției.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, în interiorul autoturismului cuprins de flăcări nu se află persoane captive.

Martorii aflați la fața locului au declarat că pe Autostrada A1 a avut loc o coliziune violentă între un TIR și un autoturism.

Polițiștii rutieri sunt prezenți la locul evenimentului și desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. REVENIM CU INFORMAȚII

Din cauza intervenției, traficul rutier pe sensul de mers Sebeș – Sibiu se desfășoară cu dificultate în zona kilometrului 274, în apropiere de Săliște.