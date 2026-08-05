Un accident rutier urmat de izbucnirea unui incendiu s-a produs, miercuri după-amiază, pe Autostrada A1, la kilometrul 274, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în apropierea localității Săliște.
UPDATE 2:
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la kilometrul 274, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în zona localității Săliște, un bărbat în vârstă de 56 de ani, cetățean străin, a intrat în coliziune cu remorca unui ansamblu TIR condus în fața sa de un bărbat, tot în vârstă de 56 de ani, din județul Timiș. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind înregistrate victime.
UPDATE:
Conform ISU Sibiu, incendiul izbucnit în urma accidentului rutier a fost lichidat, însă autoturismul a fost distrus în totalitate de flăcări. În momentul impactului, în mașină se aflau trei persoane, care s-au autoevacuat. Acestea au fost evaluate de echipajele medicale și au primit îngrijiri la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
La fața locului intervin pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. De asemenea, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, cu medic, acordă sprijin în cadrul intervenției.
Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, în interiorul autoturismului cuprins de flăcări nu se află persoane captive.
Martorii aflați la fața locului au declarat că pe Autostrada A1 a avut loc o coliziune violentă între un TIR și un autoturism.
Polițiștii rutieri sunt prezenți la locul evenimentului și desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. REVENIM CU INFORMAȚII
Din cauza intervenției, traficul rutier pe sensul de mers Sebeș – Sibiu se desfășoară cu dificultate în zona kilometrului 274, în apropiere de Săliște.
Ultima oră
- România, lovită de două extreme: cod roșu de caniculă și furtuni puternice în aproape toată țara acum 19 minute
- Benzina s-a ieftinit și în Sibiu: cât costă joi un litru de carburant acum 30 de minute
- Mașină căzută în Olt la Scoreiu: șoferul a reușit să se salveze / foto UPDATE acum 11 ore
- De la cafeaua la ibric la künefe și shaorma de miel: ce găsești la KAPADOKYA DONER din Sibiu acum 12 ore
- Au venit în vacanță în Transilvania și au rămas să salveze o biserică din județul Sibiu: „Am știut că trebuie să avem grijă de ea” / foto acum 12 ore