Un accident rutier s-a produs, miercuri, pe DN1 lângă Popasul Avrig. Un motociclist a fost lovit de o mașină. Acesta este în stare de inconștiență.
UPDATE 3
Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale pentru a-i salva viața, motociclistul în vârstă de 36 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, decesul fiind declarat de medicul prezent la fața locului.
UPDATE 2
Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri, accidentul s-a produs în timp ce un motociclist în vârstă de 36 de ani, din județul Cluj, circula pe DN1, dinspre Sibiu spre Brașov. Potrivit primelor date, motociclistul s-a angajat într-o depășire, intrând în coliziune cu o autoutilitară care se deplasa în aceeași direcție, condusă de un bărbat de 34 de ani, din Cisnădie.
În urma accidentului, traficul rutier pe DN1 este blocat total, iar circulația a fost deviată prin localitatea Avrig.
UPDATE 1
Motociclistul ar fi intrat în depășire și s-a lovit de un microbuz.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Polițiștii sibieni, împreună cu echipaje medicale, au intervenit la un accident produs lângă Avrig. Un motociclist a fost lovit de o mașină.
“Motociclistul este inconștient, în stop cardio respirator, se aplică manevre de resuscitare”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare. Revenim cu date.
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