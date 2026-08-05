ACS Mediaș a părăsit miercuri Cupa României, fiind învinsă după prelungiri la Blaj, de CIL.
Medieșenii au început bine și Ed. Neagu a deschis scorul cu un șut deviat pentru echipa de pe malul Târnavei Mari în minutul 6. Blaj a restabilit egalitatea în minutul 36, prin Blănaru.
CIL a fost periculoasă în repriza a doua, dar niciuna dintre echipe nu a mai marcat. A fost 1-1 după 90 de minute, astfel că s-a trecut la prelungiri.
Mediașul a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Sg. Luca în minutul 94. Echipa din ”Mica Roma” a marcat decisiv în minutul 96, prin Macarie.
CIL s-a impus cu 2-1 și merge în turul 3 al Cupei României.
Echipa pregătită de Cosmin Vâtcă rămâne să se concentreze pe jocurile din Liga 3.
În turul 3 al Cupei intră în competiție și CSC 1599 Șelimbăr, echipă de Liga 2, care va juca pe 12 august. FC Hermannstadt a fost și ea programată de FRF în turul 3, dar echipa s-a desființat.
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