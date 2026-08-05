Pe scurt:

Aproape 50.000 de firme apar cu datorii restante la stat, în timp ce peste jumătate de milion sunt „curate” fiscal. Vezi ce plafoane a folosit ANAF și cum poți verifica dacă firma ta e pe vreo listă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista neagră a firmelor care nu și-au achitat la timp obligațiile fiscale, alături de „lista albă” a contribuabililor persoane juridice fără datorii la stat, potrivit startupcafe.ro. Cele două liste reflectă situația fiscală a companiilor la 30 iunie 2026.

Pe „lista neagră” apar 48.107 persoane juridice cu datorii fiscale restante. Potrivit unui comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, obligațiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării.

Plafoanele de la care firmele intră pe lista neagră

Nu toate datoriile ajung să fie publicate. ANAF exclude de la publicare obligațiile fiscale restante al căror cuantum total se situează sub anumite plafoane, diferențiate în funcție de categoria contribuabilului:

• 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
• 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
• 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

Lista completă a firmelor cu restanțe fiscale la 30 iunie 2026 poate fi consultată direct pe site-ul ANAF.

Accesează AICI „lista neagră” a contribuabililor persoane juridice cu obligații fiscale restante la 30 iunie 2026. 

La polul opus, pe „lista albă”, care poate fi consultată AICI, figurează 578.931 de persoane juridice fără obligații fiscale restante.

Topul datornicilor din Sibiu

Datele indică 11 firme și organizații din Sibiu cu obligații restante, unele dintre acestea fiind deja în faliment, insolvență sau declarate insolvabile. Cea mai mare sumă apare în dreptul Sibiu Golf Club SRL, cu datorii totale de peste 7,1 milioane de lei, urmată de Via Sibiu SRL, cu aproape 2,85 milioane de lei.

Mai jos, tabelul sintetizează denumirea entității, codul unic de identificare, obligațiile principale, accesoriile, totalul datorat și situația juridică menționată în document:

Nr.Firmă / organizațieCUIObligații principaleAccesoriiTotal datoratSituație
1SIBIU GOLF CLUB SRL175841334.107.425 lei3.060.923 lei7.168.348 leiFaliment
2VIA SIBIU SRL288526652.443.553 lei405.718 lei2.849.271 leiInsolvență
3DABO SIBIU SRL37723481412.426 lei33.816 lei446.242 leiInsolvabil
4GALLERY SIBIU SRL43713024316.269 lei20.754 lei337.023 leiFaliment
5MAURER IMOBILIARE SIBIU SRL31239866309.491 lei8.638 lei318.129 lei
6BIOFEEDBACK SIBIU SRL50323865367.185 lei48.653 lei415.838 lei
7ATELIERUL DE MEȘTEȘUGURI SIBIU SOCIETATE COOPERATIVĂ30756384109.544 lei124.934 lei234.478 lei
8OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI RA17454834129.329 lei892 lei130.221 lei
9FOTBAL CLUB „INTER” SIBIU718838740.210 lei170.614 lei210.824 leiInsolvență
10ASOCIAȚIA ROMILOR DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI15720336100.353 lei1.194 lei101.547 lei
11EXTREME VISION SIBIU SRL4711062086.472 lei7.135 lei93.607 leiInsolvabil

În tabel, liniile marcate cu „—” sunt cele pentru care în informațiile furnizate nu este indicată o situație juridică specială.

Peste jumătate de milion de firme, pe lista albă

La polul opus, pe „lista albă” figurează 578.931 de persoane juridice fără obligații fiscale restante. Pentru a fi incluse pe această listă, firmele trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, mai multe condiții.

Este vorba despre depunerea, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, a tuturor declarațiilor fiscale prevăzute de vectorul fiscal, până la data întocmirii listei. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele fără declarații depuse, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal.

În plus, firmele de pe lista albă trebuie să fi achitat la scadență obligațiile fiscale principale și accesorii în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei și să nu înregistreze obligații bugetare restante. La întocmirea listei, ANAF ține cont de informațiile privind obligațiile bugetare înregistrate în evidențele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.

Publicarea celor două liste face parte din instrumentele periodice folosite de ANAF pentru monitorizarea disciplinei fiscale a companiilor din România.

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