Pe scurt: Aproape 50.000 de firme apar cu datorii restante la stat, în timp ce peste jumătate de milion sunt „curate” fiscal. Vezi ce plafoane a folosit ANAF și cum poți verifica dacă firma ta e pe vreo listă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista neagră a firmelor care nu și-au achitat la timp obligațiile fiscale, alături de „lista albă” a contribuabililor persoane juridice fără datorii la stat, potrivit startupcafe.ro. Cele două liste reflectă situația fiscală a companiilor la 30 iunie 2026.

Pe „lista neagră” apar 48.107 persoane juridice cu datorii fiscale restante. Potrivit unui comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, obligațiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării.

Plafoanele de la care firmele intră pe lista neagră

Nu toate datoriile ajung să fie publicate. ANAF exclude de la publicare obligațiile fiscale restante al căror cuantum total se situează sub anumite plafoane, diferențiate în funcție de categoria contribuabilului:

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

• 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

• 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

• 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

Lista completă a firmelor cu restanțe fiscale la 30 iunie 2026 poate fi consultată direct pe site-ul ANAF.

Accesează AICI „lista neagră” a contribuabililor persoane juridice cu obligații fiscale restante la 30 iunie 2026.

La polul opus, pe „lista albă”, care poate fi consultată AICI, figurează 578.931 de persoane juridice fără obligații fiscale restante.

Topul datornicilor din Sibiu

Datele indică 11 firme și organizații din Sibiu cu obligații restante, unele dintre acestea fiind deja în faliment, insolvență sau declarate insolvabile. Cea mai mare sumă apare în dreptul Sibiu Golf Club SRL, cu datorii totale de peste 7,1 milioane de lei, urmată de Via Sibiu SRL, cu aproape 2,85 milioane de lei.

Mai jos, tabelul sintetizează denumirea entității, codul unic de identificare, obligațiile principale, accesoriile, totalul datorat și situația juridică menționată în document:

Nr. Firmă / organizație CUI Obligații principale Accesorii Total datorat Situație 1 SIBIU GOLF CLUB SRL 17584133 4.107.425 lei 3.060.923 lei 7.168.348 lei Faliment 2 VIA SIBIU SRL 28852665 2.443.553 lei 405.718 lei 2.849.271 lei Insolvență 3 DABO SIBIU SRL 37723481 412.426 lei 33.816 lei 446.242 lei Insolvabil 4 GALLERY SIBIU SRL 43713024 316.269 lei 20.754 lei 337.023 lei Faliment 5 MAURER IMOBILIARE SIBIU SRL 31239866 309.491 lei 8.638 lei 318.129 lei — 6 BIOFEEDBACK SIBIU SRL 50323865 367.185 lei 48.653 lei 415.838 lei — 7 ATELIERUL DE MEȘTEȘUGURI SIBIU SOCIETATE COOPERATIVĂ 30756384 109.544 lei 124.934 lei 234.478 lei — 8 OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI RA 17454834 129.329 lei 892 lei 130.221 lei — 9 FOTBAL CLUB „INTER” SIBIU 7188387 40.210 lei 170.614 lei 210.824 lei Insolvență 10 ASOCIAȚIA ROMILOR DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI 15720336 100.353 lei 1.194 lei 101.547 lei — 11 EXTREME VISION SIBIU SRL 47110620 86.472 lei 7.135 lei 93.607 lei Insolvabil

În tabel, liniile marcate cu „—” sunt cele pentru care în informațiile furnizate nu este indicată o situație juridică specială.

Peste jumătate de milion de firme, pe lista albă

La polul opus, pe „lista albă” figurează 578.931 de persoane juridice fără obligații fiscale restante. Pentru a fi incluse pe această listă, firmele trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, mai multe condiții.

Este vorba despre depunerea, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, a tuturor declarațiilor fiscale prevăzute de vectorul fiscal, până la data întocmirii listei. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele fără declarații depuse, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal.

În plus, firmele de pe lista albă trebuie să fi achitat la scadență obligațiile fiscale principale și accesorii în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei și să nu înregistreze obligații bugetare restante. La întocmirea listei, ANAF ține cont de informațiile privind obligațiile bugetare înregistrate în evidențele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.

Publicarea celor două liste face parte din instrumentele periodice folosite de ANAF pentru monitorizarea disciplinei fiscale a companiilor din România.